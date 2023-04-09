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Yücel Arzen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yücel Arzen AK Parti İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı oldu

09.04.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yücel Arzen AK Parti'nin milletvekili aday listesinin belli olmasının ardından merak konusu oldu. Yücel Arzen, 24 Temmuz 2020 günü ibadete açılan Ayasofya Camii için bestelediği şarkıyla bilinmektedir. Peki, AK Parti İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı olan Yücel Arzen kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Yücel Arzen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yücel Arzen AK Parti İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı oldu

Yücel Arzen ile ilgili araştırmalar 9 Nisan 2023 Pazar günü hız kazandı. Yücel Arzen müzisyen ve piyanisttir. Birçok kişi ünlü müzisyen hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. İşte AK Parti İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı olan Yücel Arzen'in hakkında merak edilenler...

YÜCEL ARZEN KİMDİR?

Yücel Arzen 1970 yılında Adana'da doğdu. 1988 yılında İ.T.Ü Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı’na girdi. Takvimler 1994'ü gösterdiğinde İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü T.H.M Ana Bilim Dalı Bölümü’nde yüksek lisans (master ) yapmaya hak kazandı. 150'ye yakın şarkı formundaki besteleri, popüler Türk Müziği yorumcuları tarafından seslendirilmiştir.

Yücel Arzen'in birçok albümü vardır. Ünlü müzisyen birçok tiyatro oyunu ve çocuk oyununun müziklerini yazmıştır. Öte ayndan Alişan’ın seslendirdiği 'Ah Le Yar' şarkısının söz ve müziği de Yücel Arzen’e aittir.

YÜCEL ARZEN, AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Yücel Arzen, AK Parti İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı oldu.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Ak Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. Kabine'de yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy'un aday listesinde yer almadığı görülürken, hangi bakanın hangi ilden aday olduğu da netleşmiş oldu.

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu!

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