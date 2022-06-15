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Yükleyen yanar! Telefonunuzda biri bile varsa hemen silin: Başınız büyük derde girebilir

15.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hackerların saldırıları son yıllarda oldukça arttı. Siber salgınlar artık akıllı cihazlarımıza da yöneldi. Bu yüzden birçok yeni kötü amaçlı uygulama ortaya çıkıyor. Son olarak Android akıllı cihazları tehdit edip kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalar tespit edildi. Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse en kısa sürede kurtulmalısınız. En basiti bu uygulamaları verilerinizi ve paranızı çalmadan hemen silmeniz gerekiyor. Aksi halde başınız büyük derde girebilir.

Yükleyen yanar! Telefonunuzda biri bile varsa hemen silin: Başınız büyük derde girebilir

Normal bir uygulama gibi görünen yazılımlar aslında büyük tehlike saçabiliyor. Fakat bazı kötü amaçlı uygulamalar, kendilerini çok iyi saklıyorlar. Böylece herhangi bir kullanıcı tehlikeli olduğunu anlayamıyor. Ancak kullanıcılara cehennemi yaşatma potansiyelleri bulunuyor. Bir süre önce Android kullanıcılarını hedef alan kötü amaçlı uygulamalar liste halinde paylaşıldı. Bu uygulamaları yükleyen adeta yanıyor. Yurt dışındaki basın kuruluşları ise binlerce kez indirilen bu uygulamalarla ilgili olarak şu kısa ama öz uyarıyı yapıyor; "Bu uygulamaları hemen silin"

İŞTE KURTULMANIZ GEREKEN KÖTÜ NİYETLİ YENİ ANDROID UYGULAMALARI

Bu uygulamaların çoğu Google Play Store'dan kaldırıldı. Birçoğu binlerce kez indirildi. Bu da durumu daha endişe verici bir hale getiriyor.

  • Document Manager
  • Coin track Loan - Online loan
  • Cool Caller Screen
  • PSD Auth Protector
  • RGB Emoji Keyboard
  • Camera Translator Pro

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DAHA ÖNCE KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM TAŞIDIĞI KEŞFEDİLEN UYGULAMALAR

Bu uygulamaların zararlı olduğu daha önceden tespit edilmişti. Eğer haberiniz olmadıysa, herhangi bir yerde görmediyseniz veya gözden kaçırdıysanız tekrardan kontrol edin ve bu uygulamaları da silin.

  • Fast PDF Scanner
  • Air Balloon Wallpaper
  • Colorful Messenger
  • Thug Photo Editor
  • Anime Wallpaper
  • Peace SMS
  • Happy Photo Collage
  • Original Messenger
  • Pellet Messages
  • Smart Keyboard
  • Special Photo Editor
  • 4K Wallpapers

Güvende kalmak için yapılması gerekenler

Kötü amaçlı yazılımları Android telefondan her zaman uzak tutmanın kesin bir yolu yok. Ancak aşağıdakileri yapmayı deneyebilirsiniz. Böylece riski en aza indirebilirsiniz.

  • Yalnızca Google Play gibi güvenilir mağazalardan popüler uygulamaları indirin.
  • Şüpheli, kötü niyetliymiş gibi görünen veya siber güvenlik uzmanlarının uyarı yaptığı tüm uygulamaları silin.
  • Bilinmeyen geliştiricilerin uygulamalarını yüklemekten kaçın.
  • Değerlendirme puanını kontrol edin ve kullanıcı yorumlarına göz atın.
  • Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa şüpheyle yaklaşın.
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