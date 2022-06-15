Yükleyen yanar! Telefonunuzda biri bile varsa hemen silin: Başınız büyük derde girebilir

Normal bir uygulama gibi görünen yazılımlar aslında büyük tehlike saçabiliyor. Fakat bazı kötü amaçlı uygulamalar, kendilerini çok iyi saklıyorlar. Böylece herhangi bir kullanıcı tehlikeli olduğunu anlayamıyor. Ancak kullanıcılara cehennemi yaşatma potansiyelleri bulunuyor. Bir süre önce Android kullanıcılarını hedef alan kötü amaçlı uygulamalar liste halinde paylaşıldı. Bu uygulamaları yükleyen adeta yanıyor. Yurt dışındaki basın kuruluşları ise binlerce kez indirilen bu uygulamalarla ilgili olarak şu kısa ama öz uyarıyı yapıyor; "Bu uygulamaları hemen silin"

İŞTE KURTULMANIZ GEREKEN KÖTÜ NİYETLİ YENİ ANDROID UYGULAMALARI

Bu uygulamaların çoğu Google Play Store'dan kaldırıldı. Birçoğu binlerce kez indirildi. Bu da durumu daha endişe verici bir hale getiriyor.

Document Manager

Coin track Loan - Online loan

Cool Caller Screen

PSD Auth Protector

RGB Emoji Keyboard

Camera Translator Pro

DAHA ÖNCE KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM TAŞIDIĞI KEŞFEDİLEN UYGULAMALAR

Bu uygulamaların zararlı olduğu daha önceden tespit edilmişti. Eğer haberiniz olmadıysa, herhangi bir yerde görmediyseniz veya gözden kaçırdıysanız tekrardan kontrol edin ve bu uygulamaları da silin.

Fast PDF Scanner

Air Balloon Wallpaper

Colorful Messenger

Thug Photo Editor

Anime Wallpaper

Peace SMS

Happy Photo Collage

Original Messenger

Pellet Messages

Smart Keyboard

Special Photo Editor

4K Wallpapers

Güvende kalmak için yapılması gerekenler

Kötü amaçlı yazılımları Android telefondan her zaman uzak tutmanın kesin bir yolu yok. Ancak aşağıdakileri yapmayı deneyebilirsiniz. Böylece riski en aza indirebilirsiniz.