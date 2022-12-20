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  4. Yüksek kira fiyatlarından dert yandı, "Moralimiz düşük" dedi! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın esnafa verdiği yanıt dikkat çekti

Yüksek kira fiyatlarından dert yandı, "Moralimiz düşük" dedi! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın esnafa verdiği yanıt dikkat çekti

20.12.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın Niğde'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde yaşanan diyalog dikkat çekti. Gürcan'ın hal hatır sorduğu esnaf yüksek kira fiyatlarından dert yanıp "Kiraları arttırmasalar, yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız. Bugün kiramız arttı, moralimiz düşük" dedi. Gürcan ise yanıt olarak "İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun" karşılığını verdi.

Yüksek kira fiyatlarından dert yandı, "Moralimiz düşük" dedi! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın esnafa verdiği yanıt dikkat çekti

Son dönemlerde vatandaşların en çok yakındığı konulardan biri de fahiş kira fiyatları. Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının yükseldiği bu süreçten esnaf da nasibini alıyor. Kira fiyatlarının yükselmesi nedeniyle morali bozuk olan bir esnaf konuyu Bakan Yardımcısı Gürcan'a açtı.

"YÜZDE 100 YAPMASALAR İYİ OLACAĞIZ"

Gürcan, yanında bir grup bürokratla Niğde'de esnafı ziyaret etti ve "Nasılsınız, iyi misiniz? İşleriniz nasıl?" diye sordu. Bunun üzerine esnaf "Kiraları arttırmasalar, yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız" dedi.

Bugün kiralarının arttığından söz eden esnaf, "Moralimiz düşük" diye devam etti.

Bakan Yardımcısı Gürcan esnafa "Allah yerini doldurur" şeklinde karşılık verirken esnaf "İnşallah. Kiramız yüzde yüz arttı. Yüksek kiralar" diye konuştu.

Diğer esnaf da konuşmaya dahil olarak "Yeni Çarşı’da böyle yüzde 85'ten aşağı artış yok" dedi.

"O DA OLUR, ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN"

Kiraların yüksekliğinden söz eden esnaflara Bakan Yardımcısı Gürcan şöyle yanıt verdi:

"İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim; kiralar düşük olsun diye değil, inşallah mülkünü alırsınız. O da olur, Allah yardımcınız olsun."

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Mahmut Gürcan

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