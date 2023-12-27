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  4. 'Yüksek ses' cinayeti kamerada! Kafedeki müşterilerin tartışması kanlı bitti... Her şey saniyeler içinde oldu

'Yüksek ses' cinayeti kamerada! Kafedeki müşterilerin tartışması kanlı bitti... Her şey saniyeler içinde oldu

27.12.2023 18:20 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'daki bir kafede yaşanan cinayet kan dondurdu. İki müşteri arasında çıkan yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Çıkan kavgada Rıdvan Ersoy (58), Gökay Kazan'ı (24) tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'daki kan donduran olay, gece saatlerinde Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada müşteri olarak bulunan Rıdvan Ersoy ile Gökay Kazan arasında iddiaya göre; yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı.

BELİNDEN SİLAHINI ÇIKARDI

Tartışma sırasında Ersoy, belindeki tabancası çıkarırken Kazan da eline geçirdiği çöp kovasıyla başına vurdu. Kafeteryadaki bir kişi araya girip, kavgaya önlemeye çalışırken, diğer müşteriler panik halinde kaçtı.

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TETİĞE BASINCA YERE YIĞILDI

İkili arasındaki kavga sırasında Ersoy'un ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun beline isabet ettiği Gökay Kazan, yere yığıldı.

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Ersoy, yanındaki arkadaşı M.K. ile kafeteryadan ayrıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçede araç lastik satışı yapan Kazan, Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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CİNAYET ANI KAMERADA

Kavga ile cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, inşaat malzemeleri satan Rıdvan Ersoy, olayda kullandığı tabanca ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

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M.K. de Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gözaltına alındı.

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Soruşturma sürüyor. (DHA)

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