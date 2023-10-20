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  4. Yüksekten düşerek öldüğü söylenmişti! Polis ekiplerinin çalışması sonucu gerçek ortaya çıktı

Yüksekten düşerek öldüğü söylenmişti! Polis ekiplerinin çalışması sonucu gerçek ortaya çıktı

20.10.2023 12:22 | Son Güncelleme:
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksekten düşerek öldüğü söylenen şahsın cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Gerçek, polis ekiplerinin çalışması sonucu ortaya çıktı.

Yüksekten düşerek öldüğü söylenmişti! Polis ekiplerinin çalışması sonucu gerçek ortaya çıktı

Olay, 4 Mayıs 2023 tarihinde İskenderun Esentepe Mahallesi'nde meydana gelmişti.

OLAYIN CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre B.S.’nin yüksekten düşme sonucu vefat etmesiyle ilgili olarak polis ekipleri tarafından yapılan 3 aylık teknik ve fiziki çalışmaların sonucunda olayın cinayet olduğu ortaya çıktı.

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Olayın şüphelileri H.S.S. ve D.S. geçtiğimiz günlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak D.S. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, H.S.S. ise kasten öldürme suçundan tutuklandı. (İHA)

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cinayet İskenderun Hatay

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