Yüksekten düşerek öldüğü söylenmişti! Polis ekiplerinin çalışması sonucu gerçek ortaya çıktı

Olay, 4 Mayıs 2023 tarihinde İskenderun Esentepe Mahallesi'nde meydana gelmişti.

OLAYIN CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre B.S.’nin yüksekten düşme sonucu vefat etmesiyle ilgili olarak polis ekipleri tarafından yapılan 3 aylık teknik ve fiziki çalışmaların sonucunda olayın cinayet olduğu ortaya çıktı.

Olayın şüphelileri H.S.S. ve D.S. geçtiğimiz günlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak D.S. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, H.S.S. ise kasten öldürme suçundan tutuklandı. (İHA)





