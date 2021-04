Aksaray'da telefonda başlayan kavga sonrası dükkanı basan kişiler dehşet saçtı

Olay, Taşpazar Mahallesi 817. Sokak’ta bulunan bir zücaciye dükkanında meydana geldi.

TELEFONDA BAŞLAYAN KAVGANIN ARDINDAN DÜKKANI BASTILAR

Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Muhammet Yıldırım İ. (22), telefonla Yaşar Can Z.’yi (20) arayarak tartışmaya başladı. Telefondaki tartışmaya sonradan dahil olan Yaşar Can Z.’nin arkadaşı Baran C. (20), iddiaya göre telefonda karşı tarafa küfür etti. Telefon tartışmasının ardından Muhammet Yıldırım İ., amcasının oğlu Mahmut İ. (27) ile birlikte Baran C.’nin çalıştığı zücaciye dükkanına geldi. İş yerine sopayla giren kuzenler, Baran C.’yi darp etti. Yumrukların havada uçuştuğu kavga iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kavganın ardından şüpheliler kapı önüne park ettikleri otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sopalı saldırıda yaralanan Baran C. ise arkadaşı Yaşar Can Z. ile Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gitti. Tedavisi tamamlanan Baran C., ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine gönderildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)