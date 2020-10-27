Yumurtlama dönemi nedir? Kaç gün sürer? Yumurtlama dönemi belirtileri

Her 28 günde bir düzenli olarak adet gören kadında yumurtlama olayı, adet periyodunda görülen ilk kanamadan sonraki 14. günde gerçekleşir. Kişi, yumurtlama dönemi ve yumurtlama dönemi belirtisi hakkında bilgi sahibi olmalıdır. İsterseniz; yumurtlama dönemi hesapla uygulamalarından süreci takip edebilirsiniz.
Gebelik oluşabilmesi için adet döngüsünün fertil dönem adı verilen günlerinde beraber olunması gerekir. Bu dönemin hesaplanabilmesi için kadının adet döngüsünün uzunluğunu bilmek gerekir.
Yumurtlamanın olduğu gün ve bundan 5 gün önce beraberlik olursa gebe kalma şansı vardır çünkü spermler yaklaşık 5 gün yaşayabilir ve yumurtanın da atıldıktan sonra 24 saat içerisinde döllenmesi gerekir. Yumurta ve spermin embriyo oluşturabilmek için doğru zamanda fallop tüpü içinde bir araya gelebilmeleri önemlidir.
Yumurtlama (ovulasyon), olgun bir yumurtanın yumurtalıktan atılması işlemidir. Yumurta daha sonra fallop tüpü tarafından yakalanır ve fallop tüpünden rahim içine doğru olan yolculuğu başlar. Eğer yumurtlama olduğu sırada fallop tüpü içinde spermler varsa yumurtanın döllenme şansı yüksek olur. Böylece döllenen yumurta embriyoyu oluşturur ve embriyo da büyüyerek bebeğe dönüşebilir.
Yumurtlama öncesi 5 gün içinde ya da tam yumurtlama gününde cinsel beraberlik gerçekleştiyse gebelik teknik olarak mümkündür. Bu 5 güne fertil dönem adı verilir. Bu 5 gün içerisinde gebe kalma şansının en yüksek olduğu günler, yumurtlama günü ve yumurtlama günü öncesi 2 gün olmak üzere toplam 3 gündür. Bu 3 gün içinde cinsel ilişki gerçekleşirse, gebelik şansı çok yüksektir.
Gebe kalma şansını artırmak için yumurtlama dönemini hesaplamak gerekebilir. Düzenli adet gören ve haftada 2-3 defa cinsel ilişkiye giren çiftler için yumurtlama dönemini hesaplamak şart değildir.
Kadınlar yumurtlama dönemini hesaplamak için adet döngüsünü bir takvim üzerinde işaretlemelidir. Ayrıca artık akıllı telefonlarda kullanılabilen pek çok ücretsiz uygulama ile de adet döngüsü ve yumurtlama dönemi takip edilebilir.
Adet döngüsü, bir adetin ilk gününden; sonraki adetin ilk gününe kadar geçen süredir. Yumurtlama dönemi kanamasının ilk günü, döngünün ilk günü olarak kabul edilir. Genellikle bu süre 21-35 gün arasında değişmektedir. Yumurtlama döneminde kanama sıklığı kadından kadına değişebilir. Aynı kadın için adet döngüleri arasında değişkenlik görülebilir. Eğer değişken döngüler varsa ortalama döngü uzunluğu hesaplanabilir.
Örneğin; döngü uzunluklarını 28, 32, 27 gün olarak hesap edelim. 28+32+27=87 olarak günleri toplayalım. 87 gün 3’e bölününce, hastalığın ortalama 29 gün döngü uzunluğu olduğunu söyleyebiliriz.
Kabaca yumurtlama dönemini hesaplamak için yumurtlamanın adetten 14 gün önce gerçekleştiğini bilmek önemlidir.
Örneğin; 28 günlük döngüsü olan bir kadın için yumurtlama günü 14. gün, en fertil dönem ise 12, 13, 14. günlerdir.
Ya da 21 günlük döngü varsa; yumurtlama 7.günde gerçekleşir ve en fertil dönem 5, 6, 7. günler olur. Bu yüzden yumurtlama döneminde ağrı olabilir.
Çok düzensiz adet gören kadınlar için fertil dönemi hesaplamak kolay değildir. Bu durumda 2-3 günde bir beraber olmaları önerilir.
Yumurtanın olgunlaşarak folikülden çıkması yaklaşık 5 ile 6 gün kadar sürse de, yumurtlamanın gerçekleşmesi yaklaşık olarak 24 saat sürer. Dolayısıyla yumurtlama dönemi kaç gün sürer sorusuna verilebilecek yanıt; yaklaşık olarak 1 gün sürer şeklindedir.
Yumurtlamadan birkaç gün önce akıntı daha berrak ve akışkan hale gelir, kıvamı çiğ yumurta akı gibidir. Yumurtlama dönemi akıntı olacağının habercisidir. Bu dönemde sperm bu sıvı içerisinde daha rahat yüzerek yumurtaya ulaşabilir ve gebelik şansı yüksek olur. Ayrıca yumurtlama gününde bazal vücut sıcaklığı 0.5 derece artış gösterir. Vücut sıcaklığının yataktan kalkmadan ve aktivite başlamadan önce ölçülmesi gerekir. Ayrıca ovulasyon kiti adı verilen ve idrarda hormon miktarı ölçen hazır kitler de yumurtlama gününü tespit etmek için kullanılabilir.
Hamile kalmak için doğurganlık döneminde cinsel ilişkiye girmek gerekir. Peki, doğurganlık dönemi nedir? Gelin hep birlikte bakalım;
Yumurtlama ile Doğurganlık Dönemi Arasındaki Fark Nedir?
Bir sperm 5 güne kadar aktif kalabilir, yumurta ise 24 saate kadar yaşayabilir demiştik. Bu sebeple yumurtlama döneminden 4 ya da 5 gün önce cinsel ilişkiye girildiğinde
hamile kalınabilir. Bu süre, doğurganlık dönemini ifade eder. Yani doğurganlık dönemi hem spermin hem yumurtanın ömrünü hesaba katan ortalama 5 günlük süredir. Doğurganlık döneminin bir günle sınırlı olmadığını bilmek, çiftlerin hamile kalma konusunda hissedebilecekleri stresi azaltabilir.
Eğer ki kadında yumurtlama hiç gerçekleşmiyorsa bu durumda hamile kalma ihtimali yoktur ancak normal üreme çağındaki bir kadında yumurtlama ayda bir kere gerçekleşmektedir. Bu demek değildir ki kadın yalnızca bu dönemde hamile kalabilir. Ayrıca yumurtlama dönemi ağrılı geçebilir. Böyle bir durumda ara ara vücudu dinlendirmek faydalı olur.
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