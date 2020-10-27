Yumurtlama dönemi nedir? Kaç gün sürer? Yumurtlama dönemi belirtileri

Yumurtlamanın olduğu gün ve bundan 5 gün önce beraberlik olursa gebe kalma şansı vardır çünkü spermler yaklaşık 5 gün yaşayabilir ve yumurtanın da atıldıktan sonra 24 saat içerisinde döllenmesi gerekir. Yumurta ve spermin embriyo oluşturabilmek için doğru zamanda fallop tüpü içinde bir araya gelebilmeleri önemlidir. Yumurtlama (ovulasyon), olgun bir yumurtanın yumurtalıktan atılması işlemidir. Yumurta daha sonra fallop tüpü tarafından yakalanır ve fallop tüpünden rahim içine doğru olan yolculuğu başlar. Eğer yumurtlama olduğu sırada fallop tüpü içinde spermler varsa yumurtanın döllenme şansı yüksek olur. Böylece döllenen yumurta embriyoyu oluşturur ve embriyo da büyüyerek bebeğe dönüşebilir.

Gebelik oluşabilmesi için adet döngüsünün fertil dönem adı verilen günlerinde beraber olunması gerekir. Bu dönemin hesaplanabilmesi için kadının adet döngüsünün uzunluğunu bilmek gerekir.

Her 28 günde bir düzenli olarak adet gören kadında yumurtlama olayı, adet periyodunda görülen ilk kanamadan sonraki 14. günde gerçekleşir. Kişi, yumurtlama dönemi ve yumurtlama dönemi belirtisi hakkında bilgi sahibi olmalıdır. İsterseniz; yumurtlama dönemi hesapla uygulamalarından süreci takip edebilirsiniz.

Hamile kalma günleri ve zamanları nasıl hesaplanır?

Yumurtlama öncesi 5 gün içinde ya da tam yumurtlama gününde cinsel beraberlik gerçekleştiyse gebelik teknik olarak mümkündür. Bu 5 güne fertil dönem adı verilir. Bu 5 gün içerisinde gebe kalma şansının en yüksek olduğu günler, yumurtlama günü ve yumurtlama günü öncesi 2 gün olmak üzere toplam 3 gündür. Bu 3 gün içinde cinsel ilişki gerçekleşirse, gebelik şansı çok yüksektir.

Yumurtlama dönemi nasıl hesaplanır?

Gebe kalma şansını artırmak için yumurtlama dönemini hesaplamak gerekebilir. Düzenli adet gören ve haftada 2-3 defa cinsel ilişkiye giren çiftler için yumurtlama dönemini hesaplamak şart değildir.

Kadınlar yumurtlama dönemini hesaplamak için adet döngüsünü bir takvim üzerinde işaretlemelidir. Ayrıca artık akıllı telefonlarda kullanılabilen pek çok ücretsiz uygulama ile de adet döngüsü ve yumurtlama dönemi takip edilebilir.

Yumurtlama dönemi kaç gün sürer?

Adet döngüsü, bir adetin ilk gününden; sonraki adetin ilk gününe kadar geçen süredir. Yumurtlama dönemi kanamasının ilk günü, döngünün ilk günü olarak kabul edilir. Genellikle bu süre 21-35 gün arasında değişmektedir. Yumurtlama döneminde kanama sıklığı kadından kadına değişebilir. Aynı kadın için adet döngüleri arasında değişkenlik görülebilir. Eğer değişken döngüler varsa ortalama döngü uzunluğu hesaplanabilir.