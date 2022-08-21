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Yunan Bakan'a İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan tokat gibi yanıt!

21.08.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Theodorikakos'un skandal açıklamasına fotoğraflı yanıt veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Tüm dünyanın bildiği gerçeği söylemekten çekinmiyoruz.' dedi.

Yunan Bakan'a İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan tokat gibi yanıt!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Theodorikakos'un skandal açıklamasına, PKK'nın Yunanistan'daki kamp fotoğraflarıyla yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Lavrion'da PKK'lıların eğitildiği' ve Meriç'teki mültecilerin geri itildiği yönündeki açıklamalarına yanıt veren Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, skandal ifadeler kullandı. Yunan bakan Twitter'dan yaptığı açıklamada Soylu'nun sözlerini 'provokatif' diye nitelendirdi.

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Theodorikakos açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Türkiye İçişleri Bakanı Soylu'nun Lavrion ile ilgili son dönemdeki açıklamaları provokatif ve gerçekler ile hiçbir ilgisi yok'

YUNAN BAKAN'A JET YANIT

Yunan bakanın bu sözlerine yanıt gecikmedi. Theodorikakos'a cevap İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi.

Çataklı, PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda çekilen fotoğrafları paylaştı.

Twitter hesabı üzerinden İngilizce olarak yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Biz provokasyon yapmıyoruz... Tüm dünyanın bildiği gerçeği söylemekten çekinmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz! Terör örgütlerine destek vermeyin. Bazı fotoğraflar Lavrion hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır.'

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MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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Yunanistan İsmail Çataklı
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