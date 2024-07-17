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Yunan bakan Dendias'a Türkiye'den çok sert tepki! MSB: Yalan ve iftira dolu açıklamayı şiddetle kınıyoruz

17.07.2024 09:43
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Yunanistan'ın gelen tansiyonu yükseltecek skandal bir açıklama geldi. Kıbrıs'taki Mari limanında deniz üssü kararı alınması sonrası Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın açıklamasına Milli Savunma Bakanlığı sert tepki gösterdi.

Yunan bakan Dendias'a Türkiye'den çok sert tepki! MSB: Yalan ve iftira dolu açıklamayı şiddetle kınıyoruz

Türkiye'den Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın skandal açıklamalarına çok sert tepki geldi. Milli Savunma Bakanlığından açıklama paylaşıldı.

MSB, Dendias'ın açıklamasına "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias’ın Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.

"TÜRK ASKERİNİN CESARETİ VE VARLIĞI SAYESİNDE 1974 YILINDAN BU YANA KIBRIS'TA KAN DÖKÜLMEDİ"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk ordusu, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı uyarınca harekete geçmiş ve 1963 - 1974 yılları arasında Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtarmıştır. Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan'daki askeri rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hâle gelmiştir.

"TÜRK VE YUNAN HALKLARI ARASINA FİTNE SOKMAK SURETİYLE SİYASİ KARİYER YAPMA ÇABALARI SONUÇ VERMEYECEK"

Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır. Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Sayın Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir."

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NE OLMUŞTU?

Yunanistan, Mari limanında savaş gemilerinin yanaşabileceği kapasitede deniz üssü kurma kararı almıştı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikol Dendias, “Mari’de deniz üssü inşa edilmesi önceliklerimiz arasında” açıklamasında bulunmuştu.

Dendias açıklamasında EOKA terör örgütüne 'en derin saygılarını ve vatansever şükranlarını" sunmuş, Türk askerini Kıbrıs'ta bir kez daha "işgalci" olarak nitelemiş, "Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve İşgalci Türk Ordusu’nun yarım asırdır Kıbrıs’ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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