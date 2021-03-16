HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan önemli açıklama!

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan önemli açıklama!

16.03.2021 17:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan önemli açıklama!

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, "mevkidaşı ve arkadaşı" Çavuşoğlu ile uygun atmosferde buluşmak istiyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uygun bir atmosferde bir araya gelmeyi arzu ettiğini söyledi.

Dendias, Atina’yı ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın dış politika ilkelerinin Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku’na bütünüyle ve istikrarlı şekilde bağlılık olduğunu savundu.

Atina’da 62. turu gerçekleştirilen Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelere değinen Dendias, "Türkiye ile olan yegane ikili farklılığımızın, yani Ege ve Doğu Akdeniz’de MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) ve kıta sahanlığının belirlenmesi, UNCLOS ve Uluslararası Hukuk temelinde çözümü için ortak bir zemin bulmamıza yol açacağını umuyoruz. Türkiye’nin Yunanistan ile ilgili son zamanda gündeme gelen tek yanlı ithamlarına doğru zamanda ve uygun şekilde diplomatik yollarla cevap verilecek." dedi.

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi müzakerelerin yarın Atina’da gerçekleşeceğini ifade eden Dendias, "Türk mevkidaşım ve arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile buluşmak istiyorum ancak tabii ki böyle bir buluşma uygun bir atmosferde gerçekleşir. Bir anlamı olması için uygun bir atmosferde yapılmalı." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyorduKöpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu
Koronaya karşı yeni ilaç umudu: Ölümleri yüzde 85 azalttı!Koronaya karşı yeni ilaç umudu: Ölümleri yüzde 85 azalttı!
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Koronaya karşı yeni ilaç umudu: Ölümleri yüzde 85 azalttı!

Koronaya karşı yeni ilaç umudu: Ölümleri yüzde 85 azalttı!

Küstah talep: Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Küstah talep: Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

İngiltere Başbakanı bazı ülkelerin askıya aldığı aşıyı savundu!

İngiltere Başbakanı bazı ülkelerin askıya aldığı aşıyı savundu!

Bisiklet nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir?

İşte bisikletin doğuşu...

Bulgaristan’da üniversite matbaasında milyonlarca sahte döviz ele geçirildi

Üniversite matbaasında milyonlarca sahte döviz!

Bebeğini çöp kutusuna atan anne 23 yıl sonra tutuklandı

Bebeğini çöp kutusuna atan anne 23 yıl sonra tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.