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  4. Yunan medyası: Riyad Girit'e F-15 jetlerini gönderecek

Yunan medyası: Riyad Girit'e F-15 jetlerini gönderecek

04.01.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Yunan medyası: Riyad Girit'e F-15 jetlerini gönderecek

Yunan medyası, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle çok sayıda F-15 jetinin Girit'teki Suda Üssü'ne Türkiye'ye gözdağı vermek için ineceğini iddia etti.

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi attıran Yunanistan'ın Türkiye korkusu büyüyor. Yunan medyası Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE), Mısır, Fransa, ABD, İsrail'in ardından Suudi Arabistan'ın da oyuna dahil olacağını aktardı. Politik ve ekomomik yönden gittikçe köşeye sıkışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs, geçtiğimiz yaz mevsimi boyunca Türkiye karşıtı müttefikleriyle birlikte gerilimli sularda birçok tatbikata girişmişti.

SUUDİ ARABİSTAN TATBİKATA KATILIYOR

Yunan medyası, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle Girit'e inecek F-15 jetleri Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikata katılacağını duyurdu. ABD ve Japonya'nın ardından dünyadaki en büyük F-15 filosuna sahip Suudi Arabistan'ın göndereceği jetlerin Yunan pilotlar tarafından da kullanılacağı da ifade edildi. Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Güney Kıbrıs, 30 Kasım- 6 Aralık tarihlerinde Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlatmıştı.

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