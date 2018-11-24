Yunan polis teşkilatını karıştıran 'Kıbrıs' haritası

Yunan polis teşkilatının 2019 yılı ajandasındaki bir harita büyük tartışmaya neden oldu. Ajandadaki haritada Kuzey Kıbrıs ve Makedonya haritalarının olması skandal olarak nitelendirildi.

Olay medyaya yansıyınca polis teşkilatında soruşturma başlatıldı ve 14 polis görevlerini ihmal sebebiyle açığa alındı. Polis teşkilatının sendika üyeleri ajandanın basımını üstelenen özel şirketin şu ana kadar cezalandırılmadığını belirtti.

Yunan medyasına göre, Kıbrıs Cumhuriyeti ve FYROM ( Former Republic of Macedonia) yazılmalıydı.

Kaynak: İHA

