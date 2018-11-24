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Yunan polis teşkilatını karıştıran 'Kıbrıs' haritası

DÜNYA HABERLERİ  | 24.11.2018 09:17 | Son Güncelleme

Yunan polis teşkilatının 2019 yılı ajandasında Kuzey Kıbrıs ve Makedonya haritalarının olması tartışma başlatırken ülkede 14 polis açığa alındı.

Yunan polis teşkilatını karıştıran 'Kıbrıs' haritası

Yunan polis teşkilatının 2019 yılı ajandasındaki bir harita büyük tartışmaya neden oldu. Ajandadaki haritada Kuzey Kıbrıs ve Makedonya haritalarının olması skandal olarak nitelendirildi.

Olay medyaya yansıyınca polis teşkilatında soruşturma başlatıldı ve 14 polis görevlerini ihmal sebebiyle açığa alındı. Polis teşkilatının sendika üyeleri ajandanın basımını üstelenen özel şirketin şu ana kadar cezalandırılmadığını belirtti.

Yunan medyasına göre, Kıbrıs Cumhuriyeti ve FYROM ( Former Republic of Macedonia) yazılmalıydı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs KKTC Yunanistan Makedonya yunan polis teşkilatı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ulan bu yunanlı yöneticiler ne kadar ahmak sen onu oraya yazsan ne olur yazmasan senin metrene göre bezmi satılıyor
ulan salaklar sizin ise girebiliyorsanız girin haydi
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