HABER

Yunan polisi göçmenleri dövüp çıplak halde Türkiye'ye gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

Yunan polisi, yasa dışı yollardan ülkelerine giren Yemen ve Filistinli bir grup göçmeni yakaladıktan sonra dövüp, üzerlerindeki giysileri çıkararak Türkiye'ye gönderdi.

Yunan polisi göçmenleri dövüp çıplak halde Türkiye'ye gönderdi

Edirne’de köylüler, arazide çıplak halde buldukları göçmenleri kahveye götürdü ve ısınmalarını sağladıktan sonra kendi kıyafetlerini giydirerek jandarmaya teslim etti.

Yemen ve Filistinli bir grup göçmen, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan’da polis tarafından yakalandı. Göçmenler, iddiaya göre, Yunan polisi tarafından dövüldü. Yunan polisi ardından göçmenlerin üzerlerindeki kıyafetleri çıkarıp, eşyalarını da aldıktan sonra Merih Nehri üzerinden Türkiye’ye gönderdi.

Önceki akşam, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçi Salih köyünde, köylüler arazide gezerken göçmenleri çıplak halde buldu. Köylüler, vücutlarında darp izleri bulunan göçmenleri, köy kahvesine götürüp soba başında ısınmalarını sağladı. Köylüler evlerinden yiyecek ve kıyafet de getirip göçmenlere verdi. Kahvede soba başında ısınan göçmenler, köylülerin getirdiği kıyafetleri giydikten sonra jandarmaya teslim edildi.

gocmen

Kiremitçi Salih Köyü Muhtarı Zeki Ateş, köylülerin çıplak halde bulduğu göçmenleri kahveye götürüp, ısınmalarını sağladığını belirterek, "Kaçaklar Yunanistan’da yakalandıktan sonra dövülerek geri gönderilmiş. Köylülerimiz de o halde bulmuşlar ve kahveye götürüp ısınmalarını sağladılar. Hepsinin sırtları ve vücutlarında darp izleri vardı. Ne olduğunu sorduğumuzda Yunan polisinin dövdüğünü söylediler. Biz giysi verdikten sonra jandarmaya haber verdik ve jandarma göçmenleri alıp götürdü" dedi. (DHA)

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
118 yaşındaki nine, evinin yolunu süpürüyor118 yaşındaki nine, evinin yolunu süpürüyor
GÜNCELLEME - Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan'a silahlı saldırıGÜNCELLEME - Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Türkiye göçmen mülteci kaçak Edirne

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı!

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Okuyucu Yorumları 47 yorum
tiplere bak hepsi koca koca erkekler. ailelerini anne baba kardeşlerini eş ve çocuklarını bırakıp kaçıyorlar. ya da terörist eylem yapmak için avrupaya gitmek istiyorlar. helal olsun yunana. bir de benim için vurun.
@coyistik batı zamanında sömürmeseydi bu koca koca adamlar ülkerlerinde daha refah bir şekilde yaşar- can ve mal güvenliği derdi olmadan kendi öz vatanında özgürce yaşardı.Yemen ve filistinlilerin çok iyi şartlarda yaşadığına inanıyorsa buyur git orada 1 Ay yaşa bakalım mutlu olabilecek misin ? sen mi tercih ettin Türkiye'de doğmayı. varsa böyle bir belgen getir elini öpeyim...
allah belasını versin bu batı medeniyeti denilen zalimliğin mevlam sen ab ye huzur verme kapı kapı dolaşıp sığınacak ülke arasınlar kendilerine de anlasınlar garbanlık neymiş alçak şerfsizler
onlar zalim değil müslümanlar kafasız beyinsiz adamlar bilim ilim peşinde müslümanlar 4 karıyı koynuma nasil sokarimin derdinde gâvur dediklerin niye müslüman coğrafyasına göç etmiyor düşündün mü hiç. yunanlıların yaptığı hareket insanlık suçu orada hem fikiriz.
gelin gelin.sizde gelin.burda yer çok.sahipsizdir buralar.geç bir köşeye sende ye
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası!

Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...

Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...

Son öpücük! Şehit kızı babasına böyle veda etti

Son öpücük! Şehit kızı babasına böyle veda etti

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

HSK'dan son dakika karar! 143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

HSK'dan son dakika karar! 143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

Kürşat Bumin hayatını kaybetti! Kürşat Bumin kimdir? (Biyografisi, eserleri)

Kürşat Bumin hayatını kaybetti! Kürşat Bumin kimdir? (Biyografisi, eserleri)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.