Yunan savaş uçağı, Türk savaş gemisine kilitlendi! Yunan pilotun görüntüleri sosyal medyada olay yarattı

Yunanistan'a ait bir savaş uçağının Ege Denizi'nde bulunan Türk fırkateynine kilitlendiği görüntüler sosyal medayayı ayağa kaldırdı.

Ege Denizi üzerinde Türk savaş uçakları ve Yunan savaş uçakları arasında yaşanan karşılıklı taciz manevraları yeni bir boyuta taşındı. Yunan savaş uçağının denizde kendi halinde seyreden Türk savaş gemisine kilitlendiği ortaya çıktı.

Olay Yunan pilotun Türk savaş gemisine kilitlendiği görüntüleri bir gazeteci aracılığıyla sosyal medyadan paylaşmasıyla duyuldu.

Sözcü'de yer alan habere göre; Yunan gazeteci, Fransız yapımı Mirage 2000 model bir savaş uçağıyla Türk gemisinin üzerinden uçarak onu taciz eden Yunan pilotun gemiyi bombalamak üzere kilitlendiği anları paylaştı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Twitter'da "Yunan", "Greece" başlıkları trend topic oldu.





