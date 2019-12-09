HABER

Yunan savaş uçağı, Türk savaş gemisine kilitlendi! Yunan pilotun görüntüleri sosyal medyada olay yarattı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2019 07:24 | Son Güncelleme

Yunan pilotun Türk savaş gemisine kilitlendiği görüntüler olay yarattı. Yunan bir gazetecinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının Ege Denizi'nde bulunan Türk fırkateynine kilitlendiği görülüyor. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Twitter'da "Yunan", "Greece" başlıkları trend topic oldu.

Yunan savaş uçağı, Türk savaş gemisine kilitlendi! Yunan pilotun görüntüleri sosyal medyada olay yarattı

Yunanistan'a ait bir savaş uçağının Ege Denizi'nde bulunan Türk fırkateynine kilitlendiği görüntüler sosyal medayayı ayağa kaldırdı.

Ege Denizi üzerinde Türk savaş uçakları ve Yunan savaş uçakları arasında yaşanan karşılıklı taciz manevraları yeni bir boyuta taşındı. Yunan savaş uçağının denizde kendi halinde seyreden Türk savaş gemisine kilitlendiği ortaya çıktı.

yunan pılot

Olay Yunan pilotun Türk savaş gemisine kilitlendiği görüntüleri bir gazeteci aracılığıyla sosyal medyadan paylaşmasıyla duyuldu.

Sözcü'de yer alan habere göre; Yunan gazeteci, Fransız yapımı Mirage 2000 model bir savaş uçağıyla Türk gemisinin üzerinden uçarak onu taciz eden Yunan pilotun gemiyi bombalamak üzere kilitlendiği anları paylaştı.

yunanıstan türk savaş gemısı

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Twitter'da "Yunan", "Greece" başlıkları trend topic oldu.

sosyal medya tunan

Antalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandıAntalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandı
Venezuela'da Bolivarcı Milis Gücü'nün üye sayısı 3 milyonu aştıVenezuela'da Bolivarcı Milis Gücü'nün üye sayısı 3 milyonu aştı
Yeni Zelanda'da yanardağ lav püskürtmeye başladı, çok sayıda kişiden haber alınamıyorYeni Zelanda'da yanardağ lav püskürtmeye başladı, çok sayıda kişiden haber alınamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Ege Denizi yunan pilot savaş uçağı Twitter sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! O sapık yakalandı

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! O sapık yakalandı

Polis oradan ayrılmıyor! Talimat verildi

Polis oradan ayrılmıyor! Talimat verildi

Tek amacı evine gitmekti! Feci şekilde can verdi!

Tek amacı evine gitmekti! Feci şekilde can verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela'da Bolivarcı Milis Gücü'nün üye sayısı 3 milyonu aştı

Venezuela'da Bolivarcı Milis Gücü'nün üye sayısı 3 milyonu aştı

Libya, Türkiye ile imzalanan mutabakatların yürürlüğe girdiğini açıkladı

Resmen duyuruldu! Yürürlüğe girdi

Rusya'dan NATO açıklaması

Flaş sözler: Her yıl daha kötüye gidiyor!

Hong Kong’da binlerce eylemciden son çağrı!

Binlerce eylemciden son çağrı!

Danimarka basınından flaş iddia: Rusya Kuzey Kutbu'na üs kurdu

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Hindistan'daki yangında bilanço ağırlaşıyor!

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 43'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.