Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanmışlardı! FETÖ şüphelileri Zaman gazetesi editörü ile eski hakim tutuklandı

Edirne Meriç'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri kapatılan Zaman Gazetesi editörü R.M. ile eski hakim F.Y., tutuklandı.

1'İNCİ DERECE ASKERİ YASAK BÖLGEDE YAKALANDILAR

Güvenlik Güçleri, geçen cuma günü Meriç’te 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Yakalananların FETÖ şüphelileri kapatılan Zaman Gazetesi editörü R.M. ile eski hakim F.Y. olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.M. ve F.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

