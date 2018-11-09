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Yunanistan Başbakanı Çipras: Türkiye karar vermeli

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2018 11:42 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Çipras, "Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, (Doğu Akdeniz) bölgede diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturdu. Türkiye karar vermeli" dedi.

Yunanistan Başbakanı Çipras: Türkiye karar vermeli

Yunanistan'da yayın yapan Alfa televizyonuna ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ile ilişkilere dair soruları yanıtladı.

Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planını Ege Denizi'nde uygulaması halinde Türkiye'nin 'casus belli' (Savaş nedeni) kararını uygulaması ihtimalini değerlendiren Çipras, "Bu yeni bir mesele değil. Haklarımızı kullanacağız" ifadesini kullandı.

Çipras, meselenin dağınık bir şekilde gündeme geldiğini ve diğer siyasi partilerin de konuya ilişkin bilgilendirilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Başbakan Çipras, "Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil, meclis yoluyla (karasularını) genişleteceğiz. Strateji değil sadece taktiği değiştirmeye karar verdim. İyonya Denizi'nden başlayarak uluslararası hukukun bize imkan tanıdığı ölçüde bu hakkı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞECEK

Çipras, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik üzerine bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, (Doğu Akdeniz) bölgede diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturdu. Türkiye bir karar vermeli. Uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kaldığı müddetçe biz Türkiye'yi dışlamıyoruz. Bunun yalnızca ikili bir mesele olmadığını anlaması gerekiyor."

Yunanistan'ın Türkiye'ye herhangi bir tehditte bulunmadığını dile getiren Çipras, egemenlik haklarından feragat etmeyeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan Çipras, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edildiğini belirterek, tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

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Yunanistan Çipras Türkiye 12 mil Doğu Akdeniz savaş

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Türk Yunan kardeşliği gelişmeli vizeler kaldırılmalı avrupa birliğine adım olmalıdır. Şu arap seviciliğini bırakalım artık. Kültür uyumu bize en yakın olan Yunanistandır.
adam resmen egeyi yunan gölü yapıcaz demiş,biride kalkıp buna aynı dilde cevap veremiyor mu ? kaşıkcı cinayeti gibi bununda üstünü kapatırlar
Yunanistan, rumlar ve ermenistan bile bize kafa tutar oldu! halimizde bi değişiklik olduda biz mi göremiyoruz?
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