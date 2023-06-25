Yunanistan'da kritik seçim! 2. turda sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Miçotakis önde

Komşu Yunanistan'da 21 Mayıs'ta sonuçlanmayan ilk turun ardından bir kez daha seçim heyecanı yaşandı. Tek başına iktidara gelme fırsatını yalnızca 5 sandalye ile kaçıran, Kiryakis Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi partisi koalisyona yanaşmayınca Yunanistan'daki genel seçimler 2. tura kalmıştı. Yaklaşık 10 milyon seçmen yeniden sandık başına giderken ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

MİÇOTAKİS ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Araştırma şirketleri, Yunan kamu ve özel televizyonları için oy verme merkezlerinin önünde yaptıkları anketlerin sonuçlarını, oy verme işleminin saat 19.00'da tamamlanmasıyla açıkladı. Sandık çıkış anketlerinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, yüzde 40-44 ile birinci parti gözükürken Aleksis Çipras'ın liderliğindeki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 16,1-19,1 ile ikinci sırayı aldı.

Sandık çıkış anketlerine göre PASOK-KINAL ittifakı yüzde 10-13, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,2-9,2, Yunan Çözümü Partisi yüzde 2,3-4,3, Mera25 Partisi yüzde 2-4, Özgürlük Seyri Partisi yüzde 2-4, Zafer Partisi ise yüzde 2,3-4,3 oy aldı.

Anket sonuçlarına göre, seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen Eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in, desteklediğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4-6 oy oranıyla meclise girebilecek.

Yunanistan'da yüzde 3'lük seçim barajı bulunuyor.

21 MAYIS'TA HÜKÜMET KURULAMADI

Ülkede 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oy oranına sahip değilken Yeni Demokrasinin bu fırsatı sadece 5 sandalyeyle kaçırması, ikinci kez sandığa gidilmesine yol açtı. Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis, seçimin hemen ardından yaptığı açıklamada, sandıktan çıkan sonucu halkın koalisyon yerine tek başına iktidara gelmiş güçlü bir hükümeti istediği şeklinde yorumladı.



Koalisyon çalışmaları için bürokratik süreç tamamlandı ancak liderler gerçekte koalisyon kurmak üzere çaba harcamadı. Yeni Demokrasinin herhangi bir koalisyona yanaşmayacağı, ikinci kez sandığa gidildiğinde verilecek ekstra sandalyeleri hedeflemesi, koalisyon çalışmalarını sadece aşılması gereken teknik bir sürece dönüştürdü. (AA)



