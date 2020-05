Yunanistan'da organize plajlar hafta sonu açılıyor

4 Mayıs’tan itibaren bireysel spor amacıyla sahillere inmenin ve denizde yüzmenin serbest olduğu Yunanistan’da organize plajların açılması için Haziran ayının bekleneceği söylenmişti.

Beklenen aşırı sıcak nedeniyle bu tarih öne çekildi ve 16 Mayıs’ta açılmalarına karar verildi.

Ülke çapındaki 515 organize plaj 16 Mayıs’ta yaz sıcağından kaçanlara kucak açacak ancak yeni koşullar altında.

BİN METREKARAYE 40 KİŞİ

Organize plajlara girişte müşteri sayısı kontrol edilecek, her bin metre karelik alana en fazla 40 kişinin girişine izin verilecek. Şemsiyeler arası mesafe en az 4 metre olacak ve her bir şemsiye için en fazla iki şezlong kullanılacak. Şezlonglar her kullanımdan sonra görevliler tarafından dezenfekte edilecek.

Söz konusu plajlardaki yiyecek içecek satışı sadece paket servis (take away) şeklinde ve kapalı ambalajlarda yapılacak. Alkollü içki satışı yasak olacak. Servis için bekleyen müşterilerin arasında en az 1,5 metrelik sosyal mesafe korunacak. Şezlonglara havlu serme zorunluluğu da getirilecek.

Sokağa çıkma yasağının 4 Mayıs’ta kalktığı Yunanistan’da şehirlerarası dolaşım 18 Mayıs’ta serbest olacak. Adalara gidiş yasağının henüz kalkmadığı ülkede, Yunanistan’ın en büyük, Akdeniz’in 5. büyük adası Girit’e gidiş 18 Mayıs’tan itibaren mümkün olabilecek.