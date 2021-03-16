Yunanistan'dan Sakız Adası'nda tatbikat

Yunan Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikata 40'ın üzerinde özel kuvvetlere bağlı askerin katıldığı ve atış eğitimi gerçekleştirildiği ifade edildi.
Atina, Sakız Adası'nda gerçekleştirdiği tatbikatla imzaladığı Lozan Antlaşması'ndaki kuralları ihlal etmiş oldu.
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan'la da ortak tatbikat düzenliyor.
Söz konusu tatbikat için Suudi Arabistan'a ait altı savaş uçağı, Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'ne konuşlanmıştı.