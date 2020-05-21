Yunanistan'dan turizm kararları! Tatile çıkana 120 avro destek

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, 1 Haziran'da kamp alanları ve otellerin açılmasıyla iç turizmin, 15 Haziran'da ise olumlu epidemiyolojik verilere sahip yaklaşık 20 ülkeden Atina Havaalanı'na başlayacak uçuşlarla dış turizmin başlayacağını söyledi.

1 Temmuz'dan itibaren Yunanistan'ı ziyaret edecek ülkelerin çoğalacağını belirten Theoharis, bu tarihten sonra ülkedeki tüm havaalanlarının da açılacağını, yurt dışından geleceklere Kovid-19 testi yapılmayacağı ve karantina uygulanmayacağını ifade etti.

YERLİ TURİSTE 120 AVROLUK DESTEK

İç turizmin her zamankinden daha önemli olduğunu savunan Theoharis, ''30 milyon avroluk 'Herkes için Turizm' adlı program kapsamında, tatile çıkacak ve en az 4 gecelik konaklama yapacak 250 bin yerli turiste 120 avroluk destek verilecek." dedi.

E-kupon şeklinde verilecek bu yardım otel ve seyahat acentelerinde kullanılabilecek.

