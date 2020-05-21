HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan'dan turizm kararları! Tatile çıkana 120 avro destek

Yunanistan'dan turizm kararları! Tatile çıkana 120 avro destek

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2020 21:12 | Son Güncelleme

Yunanistan'da turizm sezonunun açılmasıyla ülkeye gelecek ziyaretçilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmayacağı ve karantina uygulanmayacağı bildirildi.

Yunanistan'dan turizm kararları! Tatile çıkana 120 avro destek

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, 1 Haziran'da kamp alanları ve otellerin açılmasıyla iç turizmin, 15 Haziran'da ise olumlu epidemiyolojik verilere sahip yaklaşık 20 ülkeden Atina Havaalanı'na başlayacak uçuşlarla dış turizmin başlayacağını söyledi.

1 Temmuz'dan itibaren Yunanistan'ı ziyaret edecek ülkelerin çoğalacağını belirten Theoharis, bu tarihten sonra ülkedeki tüm havaalanlarının da açılacağını, yurt dışından geleceklere Kovid-19 testi yapılmayacağı ve karantina uygulanmayacağını ifade etti.

YERLİ TURİSTE 120 AVROLUK DESTEK

İç turizmin her zamankinden daha önemli olduğunu savunan Theoharis, ''30 milyon avroluk 'Herkes için Turizm' adlı program kapsamında, tatile çıkacak ve en az 4 gecelik konaklama yapacak 250 bin yerli turiste 120 avroluk destek verilecek." dedi.

E-kupon şeklinde verilecek bu yardım otel ve seyahat acentelerinde kullanılabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
Trump ASA'dan çekileceğini duyurduTrump ASA'dan çekileceğini duyurdu
Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'u terk etmişti! 'Nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

İstanbul'u terk etmişti! 'Nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

Beklenen gün geldi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Beklenen gün geldi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Fahrettin Koca: Hastalık kontrol altına alınmıştır

Fahrettin Koca: Hastalık kontrol altına alınmıştır

Diyanet İşleri Başkanı'ndan İzmir'deki skandalla ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanı'ndan İzmir'deki skandalla ilgili açıklama

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

MHP'den Ali Babacan'a sert tepki

MHP'den Ali Babacan'a sert tepki

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Diğer Haberler
Trump, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğini duyurdu

Flaş! Trump anlaşmadan çekiliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a hediye

Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Erdoğan ve eşine hediye

'Trump, Rusya ile yapılan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyor' iddiası

Bomba iddia! Trump anlaşmadan çekiliyor

Avrupa’da plaj alarmı: İkinci koronavirüs dalgası gelebilir

Alarm verildi! İkinci dalga...

İspanya'nın koronavirüs bilançosu açıklandı

İspanya'nın koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.