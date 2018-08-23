HABER

"Yunanistan FETÖ'yü destekleme tavrından vazgeçmelidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "(Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltici hakkı tanıması) Yunanistan FETÖ'yü destekleme tavrından vazgeçmelidir. Yunanistan'ın bu kararı siyasi karardır" - "(Türkiye'ye yönelik spekülatif ataklar) BDDK ve Merkez Bankasının aldığı kararlar var. Bunlar son derece yerinde kararlar ancak bunun ötesinde bizim ekonomik olarak kendimizi daha güvende hissedecek kararlar almamız gerekiyor"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Yunanistan Danıştayının FETÖ'cülere yönelik verdiği iltica kararına tepki göstererek, "Yunanistan FETÖ'yü destekleme tavrından vazgeçmelidir. Yunanistan'ın bu kararı siyasi karardır." dedi.

MHP Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'da hükümetin itirazını reddeden Danıştayın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülere iltica hakkı verdiğini hatırlattı.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi yapan örgütün FETÖ olmasına rağmen Yunanistan'ın bu tutumunun anlaşılamadığını vurgulayan Usta, şunları söyledi:

"Yunanistan'ın en zor zamanlarında bile komşu olarak biz imdadına yetişmişizdir. Komşuluk hukukuna çok dikkat ediyoruz ancak Yunanistan FETÖ'yü destekleme tavrından vazgeçmelidir. Yunanistan'ın bu kararı siyasi karardır. Bu kararları anlamak ve kabul etmek mümkün değil. FETÖ'cülere iltica hakkı vermemesi lazım. Bu kişilerin bir an önce Türkiye'ye iade edilmesi ve Türkiye'de adil bir şekilde yargılanmasını talep ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Yunanistan'ın kararını hiçbir şekilde anlamak mümkün değil. Yunanistan mahkemesinin siyasi değil, hukuki karar vermesi lazım."

- "BDDK ve Merkez Bankası'nın aldığı kararlar yerinde"

Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif atakları da değerlendiren Usta, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeye karşı yaptırım uygulayan bir tavır içinde olduğunu belirtti.

Trump'ın, verdiği kararların bir gün Amerika'ya zarar vereceğini bilmesi gerektiğini dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Türkiye karşı bu hasmane tutumunu anlamak mümkün değil. Tabii biz birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz zaman bunların üstesinden gelinecektir. BDDK ve Merkez Bankasının aldığı kararlar var. Bunlar son derece yerinde kararlar ancak bunun ötesinde bizim ekonomik olarak kendimizi daha güvende hissedecek kararlar almamız gerekiyor. Burada hükümetin yapması gereken, özellikle maliye politikası yönüyle de çok somut, tasarruf tedbirlerinin açıklanması lazım. Bunların boyutunun da yüksek olması lazım. Onun haricinde Meclis'in yapması gereken reform niteliğinde işler var. Meclisin de bunları 1 Ekim'de açılır açılmaz yapması lazım. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu reformları yapmaya ve desteklemeye her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik."

Türkiye'nin dış kaynağa bağımlılığının azaltması gerektiğinin altını çizen Usta, "Düşman her zaman düşman. Biz kendimize çeki düzen vereceğiz. Dış kaynağa olan bağımlılığımızı azaltmamız lazım. Firmalarımızın finansman durumunu güçlendirmemiz lazım. Kur ve arkasından gelen yüksek enflasyon Türkiye'yi önümüzdeki günlerde zor durumlara itebilir. Bunlarla karşılaşmamak için tedbirlerimizi almamız lazım. Amerikan'ın tutumu ortada, bu tutum düşmanca bir tutum ancak bizim üzerimize düşen vazifeleri yaparak ülkemizin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramlaşma törenine MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ile partililer katıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması! Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
CHP'li Öztrak: Ekonomi bu kadar dayanıksızsa, sorumlusu ErdoğanCHP'li Öztrak: Ekonomi bu kadar dayanıksızsa, sorumlusu Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erhan usta FETÖ MHP MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta Samsun Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

AK Partili vekilden ABD'ye çok sert tepki! 'Ey Amerika, ölümün yaklaştı'

AK Partili vekilden ABD'ye çok sert tepki! 'Ey Amerika, ölümün yaklaştı'

Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki

Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yunanistan'a FETÖ tepkisi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yunanistan'a FETÖ tepkisi!

Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın

Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın

Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması

Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.