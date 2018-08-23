MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Yunanistan Danıştayının FETÖ'cülere yönelik verdiği iltica kararına tepki göstererek, "Yunanistan FETÖ'yü destekleme tavrından vazgeçmelidir. Yunanistan'ın bu kararı siyasi karardır." dedi. MHP Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'da hükümetin itirazını reddeden Danıştayın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülere iltica hakkı verdiğini hatırlattı. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi yapan örgütün FETÖ olmasına rağmen Yunanistan'ın bu tutumunun anlaşılamadığını vurgulayan Usta, şunları söyledi: "Yunanistan'ın en zor zamanlarında bile komşu olarak biz imdadına yetişmişizdir. Komşuluk hukukuna çok dikkat ediyoruz ancak Yunanistan FETÖ'yü destekleme tavrından vazgeçmelidir. Yunanistan'ın bu kararı siyasi karardır. Bu kararları anlamak ve kabul etmek mümkün değil. FETÖ'cülere iltica hakkı vermemesi lazım. Bu kişilerin bir an önce Türkiye'ye iade edilmesi ve Türkiye'de adil bir şekilde yargılanmasını talep ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Yunanistan'ın kararını hiçbir şekilde anlamak mümkün değil. Yunanistan mahkemesinin siyasi değil, hukuki karar vermesi lazım."

- "BDDK ve Merkez Bankası'nın aldığı kararlar yerinde" Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif atakları da değerlendiren Usta, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeye karşı yaptırım uygulayan bir tavır içinde olduğunu belirtti. Trump'ın, verdiği kararların bir gün Amerika'ya zarar vereceğini bilmesi gerektiğini dile getiren Usta, şunları kaydetti: "Türkiye karşı bu hasmane tutumunu anlamak mümkün değil. Tabii biz birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz zaman bunların üstesinden gelinecektir. BDDK ve Merkez Bankasının aldığı kararlar var. Bunlar son derece yerinde kararlar ancak bunun ötesinde bizim ekonomik olarak kendimizi daha güvende hissedecek kararlar almamız gerekiyor. Burada hükümetin yapması gereken, özellikle maliye politikası yönüyle de çok somut, tasarruf tedbirlerinin açıklanması lazım. Bunların boyutunun da yüksek olması lazım. Onun haricinde Meclis'in yapması gereken reform niteliğinde işler var. Meclisin de bunları 1 Ekim'de açılır açılmaz yapması lazım. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu reformları yapmaya ve desteklemeye her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik."