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Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2018 18:55 | Son Güncelleme

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü’nün iki Türk askerinin Yunanistan sınırını yasa dışı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını açıkladığı bildirildi. TSK'dan yapılan açıklamada "Alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir" denildi.

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Associated Press (AP) haber ajansı Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü’nün iki Türk askerinin Yunanistan sınırını yasa dışı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını bildirdiğini kaydetti.

Sözcü, AP’ye iki Türk askerin ülkenin kuzeydoğu sınırında Pazar günü gözaltına alındıklarını açıklarken, Yunan medyasında yer alan taraflar arasında silahlı çatışma çıktığına dair haberleri yalanladı. Sözcü, soruşturma devam ettiği için kimliğini açıklamadı.

TSK'DAN AÇIKLAMA: ALIKONULAN PERSONELİMİZ SAAT 18.30 SULARINDA İADE EDİLMİŞTİR

TSK'dan yapılan açıklamada "Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken sehven hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir" denildi.

Türkiye Mart ayında iki Yunan askerini sınırı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına almıştı. Yunan yetkililer askerlerin sınır yakınında devriye gezerken yönlerini şaşırdıklarını açıklamıştı.

İki Yunan askeri geçen aya kadar Türkiye’de cezaevinde tutulmuş, daha sonra serbest yargılanmalarına karar verilmişti. Askerler de Yunanistan’a dönmüştü.

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