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Yunanistan'ın "Adalar" hamlesi tansiyonu yükseltti! Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den açıklama

28.09.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın adalarda silahlanmayı devam ettirmesi ve ABD menşeili zırhlı araçların bölgeye gönderilmesi sonrası Türkiye'den, iki ülkeye protesto notası verilmişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı bir açıklamada, Yunanistan'a yönelik, "Kendinize gelin. Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız." demişti. Gelişmeler sonrası tansiyon yükselirken ABD tarafından yeni bir açıklama geldi.

Yunanistan'ın "Adalar" hamlesi tansiyonu yükseltti! Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den açıklama

Ege'de gerilim devam ederken Yunanistan'ın adalara sevk ettiği ABD menşeili zırhlı araçlar tansiyonu daha da artırdı. Dışişleri Bakanlığı, gelişme sonrası ABD ve Yunansitan'a protesto notası verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü konuşmasının bir bölümünde Yunanistan'a yönelik sert ifadeler kullanmış ve Yunanistan'a "kendinize gelin" mesajını vermişti. Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni bir açıklama geldi ve diyalog çağrısı yapıldı...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder günlük basın toplantısında gündemdeki konular üzerine değerlendirmede bulundu.

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TÜRKİYE'NİN PROTESTO NOTASI

"Türkiye iki anlaşma kapsamında gayriaskeri statüye sahip iki adaya ABD menşeli zırhlı araçlar çıkardığı için Yunanistan ve ABD’ye protesto notası verdi. Sizin bölgede bir tatbikat veya eğitiminiz var mı? Türkiye’nin protestosuna yanıtınız nedir?” sorusuna Tuğgeneral Ryder, "Orada (ABD tarafından gerçekleştirilen) herhangi bir tatbikattan haberdar değilim." yanıtını verdi.

DİYALOG ÇAĞRISI

ABD’li general, "Genel olarak konuşacak olursak, Türkiye ve Yunanistan iki önemli NATO ortağıdır ve onları potansiyel gerilimleri düşürmek için yapıcı bir diyaloga girmeye devam etmeye teşvik ediyoruz." diye konuştu.

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"TÜRKİYE NATO ORTAĞIDIR"

"Ankara’da bölgedeki tansiyonu körüklediği ve gerilime katkı sağladığı konusunda ABD’ye yönelik eleştirileri var. Bu eleştirilere katılıyor musunuz veya yanıtınız nedir?" sorusuna ise Ryder, "İkili ilişkilerimiz bakımından Türkiye inanılmaz derecede önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye dahil NATO ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz. Ve elbette ki bunu, resmi bir ABD yanıtı için Dışişleri Bakanlığına sormanızı teşvik ediyorum." karşılığını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan’ın adalara zırhlı birlikler çıkarmasına ilişkin sorular üzerine, bölgede gerilimi artıracak demeç ve davranışların zamanı olmadığını belirterek tarafları anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye çağırmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adalar Yunanistan Pentagon
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