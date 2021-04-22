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Yunanistan normalleşmeye hazırlanıyor

22.04.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan aylardır devam eden kısıtlamaları gevşeterek normalleşmeye hazırlanıyor.

Yunanistan normalleşmeye hazırlanıyor

Başbakan Kiryakos Miçotakis kısıtlamaların Paskalya sonrası Mayıs ayında gevşetileceğini açıkladı.

Kasım ayından beri sadece paket servis ve evlere teslim seçeneği ile hizmet veren kafe ve lokantalar 3 Mayıs'tan itibaren dış mekanlarda müşteri kabul edebilecek. Çalışanların ise kendilerine devlet tarafından haftada bir ücretsiz olarak vereceği testleri yapması mecburi olacak.

Şubat ayında uzaktan eğitime geçen kreş, anaokulu, ilkokul ve ortaokullar ise 10 Mayıs itibarıyla yüzyüze eğitimde öğrencileri karşılayacak. Öğrenci ve öğretmenlerin de eczanelerden haftada bir ücretsiz alabilecekleri testleri uygulamaları gerekecek.

15 Mayıs'ta turizme açılmaya hazırlanan Yunanistan şehirlerarası dolaşım yasağını da 15 Mayıs'ta kaldırmayı planlıyor.

26 Nisan'da başlayacak olan Paskalya haftası ise kiliselerde yapılacak ayinlerde bir araya gelecek insan sayısı açısından endişe yaratırken, ayinlere katılacak kişi sayısına ilişkin özel düzenlemeler öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan normalleşme

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