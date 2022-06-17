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Yunanistan sorusu Mustafa Sarıgül'ü küplere bindirdi! "Bizi mecbur bırakmasınlar Atina'nın meydanına yarın sabah ineriz"

17.06.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyadan yayınladığı videoda kendisine sorulan bir soruya sert çıktı. "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" sorusu Sarıgül'ü sinirlendirdi. TikTok hesabından yayınladığı videoda Sarıgül, öfkeli bir şekilde "Böyle bir soruyu sormanı kınıyorum. Geçmişte tarihte biz bunu yaptık. Bizi mecbur bırakmasınlar, Atina'nın meydanına yarın sabah ineriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son zamanlarda sosyal medyadaki videoları ile gündem olurken dikkat çeken bir video daha paylaştı. Geçtiğimiz günlerde gelen zamlara tepki göstererek tüp ve ayçiçek yağı gibi ürünleri tokatlayan Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri Sarıgül bu kez kendisine sorulan "Yunanistan" sorusuna sert çıktı. Gelen soru Sarıgül'ü adeta küplere bindirdi.

"ATİNA MECLİSİ'NE TÜRK BAYRAĞI DİKEBİLİR MİSİNİZ?"

Söz konusu videoda Sarıgül'e "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" sorusu yöneltildi. Sarıgül, bu soruyla öfkeden çıldırdı. TDP lideri "Bu soruyu kınıyorum" diyerek sert çıktı. Sarıgül, Geçmişte tarihte biz bunu yaptık. Bizi mecbur bırakmasınlar, Atina'nın meydanına yarın sabah ineriz." diyerek konuşmasına devam etti.

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"SARIGÜL'ÜN ATİNA VİDEOSU" 1 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Mustafa Sarıgül'ün öfkelendiği anlar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Söz konusu videonun 1 milyonu aşkın görüntüleme, 30 binden fazla beğeni aldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Atina Yunanistan Mustafa Sarıgül
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