Yunanistan: Türkiye'nin imzaladığı anlaşma geçersiz

Doğu Akdeniz'de enerji sondaj çalışmaları nedeniyle gerginlik tırmanırken, Adriyatik Denizi ile Akdeniz arasındaki İyonya Denizi'nde Avrupa Birliği (AB) üyesi iki ülke Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ile ilgili bir anlaşma imzaladı.

ANKARA'YA YANIT NİTELİĞİNDE

Anlaşmanın, Ankara ile Libya'daki Fayiz es-Serrac'ın başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin imzaladığı 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na yanıt niteliğinde olduğu belirtiliyor.

SIRADA ARNAVUTLUK VAR

Yunanistan ile İtalya'nın imza attığı anlaşma, iki ülkenin İyonya Denizi'ndeki deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyerek aralarında MEB kurmasını sağlıyor. Böylece İyonya Denizi'ndeki balıkçılık haklarıyla ilgili uzun zamandır süregiden sorunları da çözüme kavuşturuyor. Bunun Arnavutluk'la benzer bir anlaşmanın imzalanmasının önünü açacağı kaydediliyor.

İtalya ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Luigi Di Maio ve Nikos Dendias'ın Atina'da imzaladığı anlaşmanın, 1977'de varılan kıta sahanlığı anlaşmasını genişlettiği belirtilirken, ilk etapta tüm ayrıntıları açıklanmadı.