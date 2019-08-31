ATİNA (AA) - Yunanistan'da hükümet, iltica talepleri reddedilen göçmenlerin Türkiye'ye iadelerini hızlandırmayı planlıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis liderliğinde, "göçmen" sorununa ilişkin Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA) toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ülkedeki göçmen sorununa ilişkin 7 karar alındığı bildirildi. Bu kararlardan birisinin ise iltica talebi reddedilen göçmenlerin, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında, Türkiye'ye iadelerini hızlandırmak olduğu belirtildi. Bu amaca yönelik ise iltica talebi reddedilen göçmenlerin, kararı temyize götürmesini sağlayan yasal düzenlemeyi değiştirmek olduğu ifade edildi. Böylece, göçmenlere temyiz yolunu kapatarak uzun süren iltica işlemlerini kısaltmak ve Türkiye'ye iade sürecini hızlandırmak hedefleniyor.

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Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX ve NATO ile iş birliğini artırarak Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerini engellemek ve iltica talepleri reddedildiği halde ülkede bulunan göçmenlerin tespiti için polis kontrollerini sıklaştırmak toplantıdan çıkan diğer kararlar olarak açıklandı.