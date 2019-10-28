Yunanistan'ın IMF borcunun erken kapatılmasına onay

ESM’dan yapılan açıklamada, Yunanistan maliyeti yüksek olan IMF kredisinin erken ödemesi konusunda talebini kabul edildiği belirtildi.

Yunanistan için böylece IMF'ye yaklaşık 9 milyar avroluk borcun 2,7 milyar avroluk kısmının erken ödeyebilme yolu açılmış oldu.

ESM Başkanı Klaus Regling söz konusu borcun erken ödenmesinin hem Yunanistan ve hem de ESM için yararlı olacağını kaydetti.

Ekonomik kriz döneminde kurtarma paketleri kapsamında IMF'den alınan borcunu daha düşük faizlerle kapatmayı planlayan Yunanistan bu hamlesiyle yaklaşık 70 milyon avro tasarruf edecek.

Mali krizde iflas riskiyle karşılaşan Yunanistan, üç kurtarma paketiyle kreditörlerinden toplam 290 milyar avro borç almıştı. Ülkenin kamu borç oranı Avro Bölgesinin halen en yükseği konumunda olması dikkati çekiyor.

KAYNAK: AA

