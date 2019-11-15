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Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:21 | Son Güncelleme

ABD'YE GÖNDERİLDİ Türkiye'nin Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği ve pazartesi gününden bu yana iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam, tampon bölgeden görevliler tarafından büyük bir gizlilik içinde alınarak, İstanbul'a götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada Bassam'ın uçakla ABD'ye gönderildiğini söyledi.

ABD'YE GÖNDERİLDİ
Türkiye'nin Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği ve pazartesi gününden bu yana iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam, tampon bölgeden görevliler tarafından büyük bir gizlilik içinde alınarak, İstanbul'a götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada Bassam'ın uçakla ABD'ye gönderildiğini söyledi.

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