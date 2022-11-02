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Yunanistan’ın ölüme ittiği 78 göçmen kurtarıldı

02.11.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Ekim saat 07.35 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan’ın ölüme ittiği 78 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, aynı gün saat 08.00’da ise Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 39 göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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Yunanistan göçmen

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