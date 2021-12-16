Yunus Elitaş kimdir, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan aslen nereli?

Resmi Gazete'nin son sayısında yayımlanan karar ile yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları olarak Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Yunus Elitaş, Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 2018 Şubat ayında Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini üstlenmiştir. İşte hayatı...

YUNUS ELİTAŞ KİMDİR?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Yunus Elitaş aslen Aksaray, Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 2003 senesinde Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 senesinde Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak görev almıştır.

Daha sonra 2007 yılında meslek giriş sınavını kazanmış ve Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçmiştir. 2010'da muhasebat kontrolörlüğüne atanan Yunus Elitaş, 2013-2015 döneminde Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yapmıştır. ABD/Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi de almıştır.

2018 Şubat ayında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Farklı mesleki dergilerde vergi ve kamu giderleriyle ilgili makaleleri yayınlanmıştır. Aynı zamanda gider mevzuatıyla ilgili meslek içi eğitimi ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev almıştır.

Elitaş, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yunus Elitaş, evlidir ve iki çocuk babasıdır.

