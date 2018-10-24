Yunus polisinin organları 5 hastaya umut oldu (2)

ŞEHİT POLİS, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Kazada yaşamını yitiren ve organlarıyla 5 hastaya umut olan polis memuru Hayrettin Yılmaz için, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursaspor Başkanı Ali Ay, milletvekilleri ve polisler katıldı.

Törende, şehit polis Hayrettin Yılmaz'ın annesi Sevgi, babası Tuncer Yılmaz ve kardeşi Özge Topçu da hazır bulundu. Aile, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirilirken gözyaşlarını tutamadı. Sevgi Yılmaz ve Özge Topçu, güçlükle ayakta durdu. Törende, şehit polisin mesai arkadaşlarından bazıları da gözyaşlarını tutamadı.

Polis memuru Erdal Özbek, şehidin özgeçmişini okuyarak, "Şehidimiz kahramanlığına yakışır bir şekilde, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurumuna müracaatla tüm organlarını bağışlamıştır. Şehadetinden sonra ailesinin de rızasıyla organları vatan için hizmet edecek bir çok insanda yaşayacaktır. Şehidimizin ruhu şad olsun" dedi.

İl Müftüsü İzani Turan'ın okuduğu duanın ardından şahit Yılmaz'ın cenazesi, Yunus ekipleri tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Yılmaz'ın cenazesi, Yunus timleri ve motorlu trafik polisi ekipleri eskortluğunda toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir’e gönderildi.