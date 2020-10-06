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Yunuslar botları takip edince... Denizde keyifli anlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

Yunus ve fok balıklarının mesken tuttuğu Bodrum'da kaydedilen görüntüler izleyenleri mest ediyor. Yunusların botları takip ettiği anlarda heyecanlanan turistler cep telefonlarına sarılıyor.

Yunuslar botları takip edince... Denizde keyifli anlar!

Gümüşlük Mahallesi açıklarında sürat botu ile gezinti yapan vatandaşlar, bir anda bir yunus sürüsü ile karşılaştı. 7-8 adet yunustan oluşan sürüdeki birkaç yunus botla birlikte yüzdü. O anlar, vatandaşlarca kaydedilirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Aynı saatlerde Yalıkavak açıklarında da fok balıkları yerli ve yabancı turistleri taşıyan tur teknesindekilere şov yaptı. Turistler fokların şovunu görünce heyecanlarını gizleyemedi.

Yunusları cep telefonuyla kayıt altına alan Yakup Bayram adlı vatandaş, “Biz arkadaşlarımızla gezintiye çıkmıştık. Gümüşlük ile Çavuş adası arasında yunus sürüsüne denk geldik. 7-8 tane yunus vardı. Avlanmaya çıkmışlardı galiba. Bizi fark edince birkaç tanesi bizimle birlikte yüzmeye başladı. Bota eşlik eden yunuslar daha sonra gözden kayboldu” dedi.

(İHA)

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