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  4. Yürek yakan olay... Otomobil sulama kanalına düştü: Baba kurtuldu, 4 çocuğu öldü, anne ve 1 çocuğu kayıp!

Yürek yakan olay... Otomobil sulama kanalına düştü: Baba kurtuldu, 4 çocuğu öldü, anne ve 1 çocuğu kayıp!

07.05.2023 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki, yaşları 11 ile 1 arasında değişen dört kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede anne ve bir çocuğun aranmasına devam edilirken, baba ise yaralı olarak kurtuldu.

Yürek yakan olay... Otomobil sulama kanalına düştü: Baba kurtuldu, 4 çocuğu öldü, anne ve 1 çocuğu kayıp!

Şanlıurfa'da içinde 5'i çocuk 6 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 4 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Çetin yönetimindeki otomobil, Merkez Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

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İhbar üzerine itfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine dalgıç polisler ve aracın çıkarılması için vinç de sevk edildi.

Sürücünün eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm (1) Çetin'in içinde bulunduğu tahmin edilen otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

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4 ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU

Otomobilde, isimleri henüz belirlenemeyen 4 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Bölgede anne ve bir çocuğun aranmasına devam edilirken, sürücünün ise kaza sırasında kendisini otomobilden atarak kurtulduğu belirtildi.

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Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Hasan Çetin'in ayağında kırık olduğu bildirildi. (AA)

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