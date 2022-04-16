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  4. Yürekler ağza geldi! El freni çekilmeyen otomobili durdurmak isteyen esnafın ayağı ezildi

Yürekler ağza geldi! El freni çekilmeyen otomobili durdurmak isteyen esnafın ayağı ezildi

16.04.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobilin hareket ettiğini gören duyarlı esnaf aracı durdurmak isterken ezildi. Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Şehit Ahmet Ateşe Yörük Sokak girişinde meydana geldi.

ARACI DURDURMAK İÇİN ÖNÜNE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, markete giden taksi şoförü, otomobilinin el frenini çekmeye unuttu. Şoför, aracının yanından ayrıldıktan birkaç saniye sonra otomobil, yokuş aşağı hareket etti. İş yerinin önünde temizlik yapan manav esnafı Celil Türeli (35), sürücüsünün olmadığını fark ettiği otomobilin önüne atlayarak aracı durdurmak isterken ezildi.

Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Celil Türeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Türeli’nin duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdir toplarken, can güvenliğini tehlikeye attığı anlar ise kameraya yansıdı.

Türeli, yaptığı açıklamada ise, “Facia yaşanmasın diye sürücüsü olmayan aracı fark edip durdurmak istedim” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
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