Yüreklere dokunan hikayesiyle Türkiye bu baba ve oğlu çok sevdi!

Taş Kağıt Makas’ta birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bir baba ve oğula hayat veren Bülent Seyran (Rıza) ve Ekin Koç (Umut) dizinin üçüncü bölümünde ekrana gelen mahkeme ve cezaevi görüş sahneleri ile seyircinin hem beğenisini kazanmış hem de yüreğine dokunmuştu.

Rıza'nın, oğlu Umut’a, “Ayakkabılarımı kapının önüne koy ki; seni yalnız sanmasınlar” sözlerinden sonra yeni bölüm tanıtımında geçen “Avukat oldun, kurban olurum ben sana” diyerek sarıldığı anlar bölüme damga vuracak. Ekin Koç ve Bülent Seyran günlerdir konuşulan bu sahnelerle ilgili ilk kez konuştu.

Ekin Koç “Umut'un mücadelesi artık daha çetin olacak"

Duygusu yüksek sahnelerin fiziksel olarak da oyuncuyu zorladığına değinen Ekin Koç “Baba ve oğul sahneleri ile ilgili hem çevremden hem de sanal mecralardan pek çok olumlu yorum geldi. Bu insanı haliyle mutlu ediyor. Benim için diğer sahnelerden daha yoğun bir efor gerektirdiğini söyleyebilirim. Böyle sahneler insanı duygudan çok fiziksel anlamda da zorluyor. Kalp ritminiz hızlanıyor, vücudunuz kasılıyor, nefes alışverişiniz değişiyor ve bu durum sanki uzun bir fiziksel aktivite gerçekleştirmişsiniz gibi sizi yoruyor. Ama insanlardan gelen tepkiler olumlu olunca, o zamanki gayretinizin buna değdiğini bilmek iyi hissettiriyor.” dedi.

Umut’un mücadelesinin artık daha çetin geçeceğine de değinen Ekin Koç “Umut aslında babası hakkında hüküm verildiği andan itibaren kendini bu davaya adamış durumda. Şimdiki tek fark, kendini artık yeni araçlarla donatmış olması. Bu da yeni ve belki de daha çetin mücadeleler doğuracak.” dedi.

Bülent Seyran “Hikaye ne kadar değişirse değişsin, Umut ve Rıza'nın sevgisi değişmeyecek"

Türk toplumunda baba figürünün çok önemli bir detay olduğuna değinen Bülent Seyran “Öncelikle bu baba ve oğulun bu kadar sevilmesi beni çok mutlu etti. Bizim kültürümüzde baba çok önemli bir figürdür, hepimizin ilk kahramanı baba olmuştur. O sahneleri çekerken benim babamın benim için yaptığı fedakarlıklar aklıma geldi. O benim yerimde olsaydı aynı şekilde davranırdı diye düşündüm. Ekin Koç’la sahne öncesi ve çekim sırasında aramızdaki ilişki o duyguyu daha çok ortaya çıkarttı. Dizi başlamadan önce bu kadar çok konuşulacağını tahmin ediyordum çünkü baba oğul ilişkileri hep çok özeldir. Baba belki sevdiğini söyleyemez ama hep belli eder. Şimdilerde ise çevremdeki babalardan güzel yorumlar alıyorum.” dedi.

Dizideki baba oğul sahnelerinin devam edeceğine de değinen Bülent Seyran “Umut’un avukat olarak karşıma çıkması öncelikle Rıza olarak beni gururlandırıyor, kimseye güvenemiyorken artık oğluma güvenmeye başlıyorum. Hikaye ne kadar değişirse değişsin, baba oğul sevgisi değişmeyecek diye düşünüyorum.” dedi.

Ustaların Oyunu...

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri bir araya getiren “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dördüncü bölümü ile çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.



