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  4. Yürekleri dağlayan görüntü! Ölen bebeğini kucağında Adli Tıp'a götürdü

Yürekleri dağlayan görüntü! Ölen bebeğini kucağında Adli Tıp'a götürdü

28.06.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 30 günlük bebek karyoladan düşerek hayatını kaybetti. Babanın bebeği kucağında Adli Tıp'a götürmesi yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, olay 25 Haziran 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’nin Halep kentinden 8 yıl önce Adana’ya gelen Semar ve Firaz Halluf çifti, 1 aylık bebekleri Hatice’yi yanlarına alıp yattı. Sabah saat 07.30 sıralarında duyduğu sese uyanan anne Semar Halluf, karyoladan düşen kızının yerde hareketsiz yattığını görünce eşini uyandırdı. Bunun üzerine baba kızını alarak dışarı çıkartıp masanın üzerine koydu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALDIĞI HABERLE YIKILDI

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Hatice’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu haberle yıkılan baba Firaz Halluf'un, bebeğinin cansız bedenini Adli Tıp'a kucağında taşıması yürekleri dağladı. Baba ifadesi için polis merkezine götürülürken, Hatice’nin cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan minik Hatice, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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