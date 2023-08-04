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  4. Yürekleri sızlatan görüntü! Cadde ortasında intihar eden babasının cesedini görünce...

Yürekleri sızlatan görüntü! Cadde ortasında intihar eden babasının cesedini görünce...

04.08.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da dehşete düşüren bir intihar olayı yaşandı. Kısa bir süre önce eşinden ayrı yaşamaya başlayan Mustafa Düloğlu (48), direksiyon öğretmeni eşinin eğitim verdiği cadde üzerine gelerek tabanca ile hayatına son verdi. Acı haberi alarak olay yerine gelen adamın oğlu ise, yerde yatan babasını görünce gözyaşlarına boğuldu. Yakınları genci güçlükle olay yerinden uzaklaştırdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, saat 16.00 sıralarında Gazi Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sanayi sitesinde tornacılık yapan Mustafa Düloğlu (48) iddiaya göre kısa bir süre önce ayrı yaşadığı direksiyon öğretmeni eşini görmek için motosikletiyle adrese geldi. 2 çocuk babası adam burada bir süre durduktan sonra yanında getirdiği tabanca ile göğsüne ateşledi.

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Adamın yerde hareketsiz olarak yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alarak olay yerine gelen adamın oğlu ise babasına koşarak uzun süre gözyaşı döktü. Genci yakınları güçlükle olay yerinden uzaklaştırdı.

Olayın gerçekleştiği yerde apartmanda oturan ve balkona çıkan iki kadın ise yerde cesedi görünce büyük korku yaşadı.

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İNCELEME SÜRÜYOR

Cenaze polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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İHA

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