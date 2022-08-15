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Yüreklerin ağza geldiği anlar! Muğla'da yamaç paraşütleri havada çarpıştı

15.08.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotları Özgür Taylan Karakoç ile Uğurcan Dağdeviren, yolcularıyla atladıkları yerden yaklaşık 5 metre sonra havada birbirine dolandı. Havada çarpışıp, yaralanan 2 pilot ve 1'i Çinli 2 yolcu, hastaneye kaldırıldı. Çarpışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yüreklerin ağza geldiği anlar! Muğla'da yamaç paraşütleri havada çarpıştı

Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1700 metredeki pistinde yamaç paraşütü pilotları Özgür Taylan Karakoç (35) ile Uğurcan Dağdeviren (29), yolcularıyla atlayış yaptı. Aynı anda kalkış yapan pilotların paraşütleri, atladıkları yerden yaklaşık 5 metre sonra havada birbirine dolandı.

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1'İ ÇİNLİ 2 YOLCU YARALANDI

Kalkış pistine düşen paraşüt pilotları ile 2 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, pilotlar Karakoç ve Dağdeviren ile Çinli Heyuan Weng (22) ve Meltem Kılıç'ı (32) çevredeki hastanelere kaldırdı.

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Çarpışma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Babadağ Fethiye yamaç paraşütü
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