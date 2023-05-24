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Yurt dışında oy kullanma işlemi sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'rekor' diyerek bu sözlerle duyurdu... 'Demokrasi bayrağını bize devrettiniz'

24.05.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında oy kullanma işlemi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından diğer ülkelerde oy kullanan vatandaşlarla ilgili yaptığı paylaşımda "Sizler 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağladınız." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında oy kullanma işlemi sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'rekor' diyerek bu sözlerle duyurdu... 'Demokrasi bayrağını bize devrettiniz'

14 Mayıs'ta yapılan seçimde adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"20 Mayıs’ta başlayan yurt dışında oy kullanma işlemi bugün itibarıyla tamamlandı.

Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemleri 28 Mayıs günü saat 17.00’ye kadar devam edecektir.

Henüz oy kullanamayan vatandaşlarımızı bu imkândan faydalanmaya çağırıyorum.

AA-20230524-31222714-31222709-CUMHURBASKANI_SECIMININ_IKINCI_TURU_ICIN_SINIR_KAPILARINDA_OY_VERME_ISLEMI_SURUYOR

'REKOR KATILIM SAĞLADINIZ'

Sizler 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağladınız.

Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız.

Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz.

Rabbim hepinizden razı olsun.

İnşallah 28 Mayıs’ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları âdeta bir bayram yerine çevirecektir."


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