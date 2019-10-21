"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerine siyaset üstü yaklaşmalıyız"

SİNAN USLU - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili meselelere siyaset üstü bir bakışla yaklaşmamızın elzem olduğunu düşünüyorum." dedi. TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, çalışmalarına başladı. Alt Komisyonun başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk toplumunun ilk kez 1961 İşçi Göçü Antlaşması'yla yurt dışına çıktığını, daha sonra 1964'te Hollanda, Belçika ve Avusturya, 1965'te ise Fransa'yla bu anlaşmanın devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin ilerleyen dönemde Avustralya ve ABD'ye de göç veren bir ülke haline geldiğine dikkati çeken Sırakaya, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geçicilik olgusundan artık o ülkenin birer vatandaşı haline gelen ve anavatanlarıyla da yakın ilişki içinde olan bir topluluk haline geldi. Yurt dışındaki 6,5 milyon nüfusumuzun yaklaşık 5 milyonunun Avrupa'da yaşadığını gözlemliyoruz." diye konuştu.

Sırakaya, 3,5 milyonu Almanya'da olmak üzere Fransa, Hollanda ve Avusturya'da toplam 5,5 milyon Türk vatandaşının bulunduğuna işaret etti. Yurt dışındaki vatandaşların, bu süreçte sorunlarına çözüm bulunması, Türkiye'de kendileriyle ilgili çıkacak yasalarda düşüncelerinin ifade edilmesi gereksiniminin ortaya çıktığını anlatan Sırakaya, "Bir bakıma 'gurbetçi', 'Alamancı' olgusundan 'yurt dışında yaşayan Avrupalı Türk' ya da 'yurt dışı Türkler' olgusuna doğru bir süreç işliyor." dedi. - İslamofobi ve yabancı düşmanlığıyla mücadele Avrupa'da yükselen ırkçılık, İslamofobi ve yabancı düşmanlığına değinen Sırakaya, şöyle devam etti: "Komisyonumuz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, bu mücadelede kendilerini yalnız hissetmemesi adına son derece kıymetli. Son dönemde özellikle Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra da terör örgütü PKK'nın oradaki vatandaşlarımızın işletmelerine, camilere, hiçbir kutsal tanımadan yaptıkları saldırılara karşı Komisyonumuzun da muhakkak belirgin görevler üstleneceğini umut ediyorum. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili meselelere siyaset üstü bir bakışla yaklaşmamızın elzem olduğunu düşünüyorum."