"İklimin bozulması, suların çekilmesi, seller, kuraklık, aşırı ısınma bunun gibi birçok tehdit bu bozulmalardan dolayı karşımıza çıkıyor. Yani insanoğlunun hoyratlığından, dengeyi bozmasından geliyor. Dışarıya attığımız atıkları artık çevreye zarar vermeden bertaraf etmeliyiz. Ortalığa attığımız bir cikletin doğada erimesinin süresi onlarca yıl, cam, plastik ise yüzlerce yıl. Bugün açılışını yaptığımız gibi tesisleri yaparak önce evlerimizde çöplerimizi ayrıştırmalıyız, cam, pil, kağıt hepsi ayrı bir yere konmalı. Belediyelerimiz de bunları ayrıştırıp bir ekonomik değer olarak ülkemize kazandırmalı. Yurt dışından binlerce ton kirli kağıt ithal ediyoruz. Bizim kağıtlarımız ne oluyor, onları kavun, karpuz, yiyecek çöplerinin arasına attığımız için gidiyor. Halbuki atık kağıtları ayrı koysak, yurt dışından binlerce ton kirli kağıt ithal etmeyeceğiz. Bu imkan varken sadece bizim özensizliğimiz ve dikkatsizliğimiz yüzünden kirli kağıt için milyonlarca dolar dışarıya veriyoruz."

Eskiye kıyasla insanların tüketiminin ve buna bağlı olarak üretimin arttığını anlatan Özhaseki, insanoğlunun hırslarıyla, aşırı tüketim ve israfla doğanın dengesini bozduğunu ifade etti.

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, atıkların geri dönüşümüne ilişkin, "Yurt dışından binlerce ton kirli kağıt ithal ediyoruz. Bizim kağıtlarımız ne oluyor, onları kavun, karpuz, yiyecek çöplerinin arasına attığımız için gidiyor. Halbuki atık kağıtları ayrı koysak, yurt dışından binlerce ton kirli kağıt ithal etmeyeceğiz." dedi.

- Çöp dağındaki patlama

Bir ilçede böyle bir tesis kurulduğu için Allah'a şükrettiğini aktaran Özhaseki, zamanında İstanbul'da bu tarz tesisler kurulmadığı için çöp dağlarında meydana gelen patlamada birçok insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Özhaseki, "Patlamalar neticesinde 40 kadar kardeşimiz inşallah şehit olmuştur. Öldüler demeye dilimiz varmıyor, günahsız, masum insanlar çünkü. Buna sebebiyet veren bizim CHP zihniyeti. Niye çünkü işleri güçleri ideolojik belediyecilik, partizanlık. Şükür 1994 yılında İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ve Anadolu'da pek çok yerde hizmet belediyeciliğinin kapısı açılmıştır. Diline, ırkına, partisine, mezhebine bakmadan herkese eşit davranarak hizmet belediyeciliğini başlattık. Sonra da sosyal belediyecilik geldi arkasından. Biz bunları yapınca şimdi onlar da bizi taklit ediyor. Ramazanlar da fakir evlerine gidiyorlar, ayakkabılarıyla da girseler sonra ayıp olur diye çıkarıyorlar. Artık bizi taklit ediyorlar, çok şükür demek ki doğru yoldayız." diye konuştu.