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Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan’a ulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2020 20:15 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, umre için yurt dışından ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin vermesinin ardından Endonezya ve Pakistan’dan gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan’a ulaştı.

Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan’a ulaştı

Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmasının ardından yurt dışından ilk umre ziyaretçileri Suudi Arabistan’a ulaştı. Endonezya ve Pakistan’dan gelen ilk umre grubu Cidde kentindeki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı’na geldi.

Umreciler, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ve Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Müdürü Issam Nour tarafından karşılandı.

3 GÜN İZOLASYONDA KALACAKLAR

Hac Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından gelen umrecilerin uygun otellerde 3 gün sürecek tıbbi izolasyon altında kalacakları ve ardından umre ibadetini yapacakları belirtildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim’de kademeli olarak başlatmış, yurt dışından gelen yabancı ziyaretçilerin ise 1 Kasım’dan itibaren umre ziyareti yapabileceğini belirtmişti. Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle hac ibadeti için de yurt içinden sınırlı sayıda kişinin katılımına izin vermişti. (İHA)

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