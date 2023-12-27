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Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Süresi uzatılıyor

27.12.2023 20:09 | Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birkaç gündür gündemde olan yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili açıklama yaptı. Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi, 180 güne uzatılacak. Düzenleme 1 Mart 2024'te yürürlüğe girecek" dedi

Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Süresi uzatılıyor

Türkiye'nin gündeminde son birkaç gündür yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefonlar var. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, ülkeye getirdiği mobil cihazlarının kullanım süreleri uzatıldı. Buna göre, 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi 180 güne uzatıldı.

1 MART 2024'TE YÜRÜRLÜLÜĞE GİRECEK!

Düzenleme'nin 1 Mart 2024'te yürürlüğe gireceği açıklandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların kayıt altına alınması ve kullanımına ilişkin işlemlerin, "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" ve "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ" kapsamında yürütüldüğü söyledi.

Bu cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde (MCKS) kayıtlı olması gerektiğini anımsatan Uraloğlu, "Kayıt işlemleri ise ithalat ve imalat yoluyla firmalar tarafından toplu olarak veya yurt dışından yolcunun yanında getirilen cihazlar için bireysel yolla olmak üzere iki şekilde yapılabiliyor. Yolcunun beraberinde getirdiği elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların 120 gün süreyle kayıtsız kullanım izni bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

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Uraloğlu, kayıt altına alınmayan cihazların IMEI numaralarının ilgili mevzuatla belirlenen süre sonunda siyah listeye alınarak elektronik haberleşme şebekesiyle bağlantılarının kesildiğini hatırlattı.

YURT DIŞINDAKİ TÜRKLERİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLİYOR

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, ülkeye getirdiği mobil cihazlarının kullanım sürelerine ilişkin yaşadığı mağduriyetleri çeşitli kanallardan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ilettiğini anlatan Uraloğlu, "Yurt dışında yerleşik vatandaşlarla mavi kart hamili kişilere ilave haberleşme hizmeti verilmesine ilişkin mağduriyetin giderilebilmesi için BTK tarafından alınan 'Kurul Kararı' ile düzenleme yapıldı" diye konuştu.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Uraloğlu, mağduriyetin giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını bunlardan bir tanesinin de yurt dışından getirilen mobil cihazları kayıt altına alınması olduğunu söyledi.

Kayıt altına alınacak mobil cihazlara ilişkin yapılan çalışmalara değinen Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bu kapsamda yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının beraberinde getirdiği cihazlara ait yalnızca bir IMEI numarasıyla sınırlı olmak üzere başvuruda bulunan kişinin ikametgahının yurt dışında olması ve başvuru tarihi itibarıyla yurt dışına çıkmadığına ilişkin kontrolün olumlu sonuçlanması gerekiyor. Ardından yurt dışından gelen cihazlar için 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi dolan kişilere, e-Devlet üzerinden başvurmaları halinde 2 defaya mahsus olarak 30'ar günlük ilave kullanım süresi tanımlanacak. Böylelikle yurt dışından gelen cihazlar için 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi 180 güne uzatılacak. İlave kullanım süresinin dolmasının ardından ise söz konusu cihazlara ilişkin IMEI numaraları siyah listeye alınacak. Süre uzatımına ilişkin 'Kurul Kararı' gerekli altyapının oluşturulmasının ardından 1 Mart 2024'te yürürlüğe girecek."


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cep telefonu ulaştırma bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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