HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı

Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı

30.12.2020 07:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yurt dışından uçakla gelişlerde zorunlu 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı

Koronavirüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla yurt dışından gelenlere, "negatif PCR test ibrazı" uygulaması tüm sınır kapılarında başladı. Yurt dışından gelen tüm uçuşlarda, son 72 saatte alınmış bir test sonucu olmayanlar, uçuşlara kabul edilmedi. Gece yarısı itibariyle yürürlüğe giren uygulama nedeniyle elinde PCR test belgesi olan yolcular ise sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'ndan giriş yaptı.

Sağlık Bakanlığı, tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle 30 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava, deniz ve kara yoluyla gelecekler için son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonuç belgesinin zorunlu olduğunu açıklamıştı. Alınan karar bu gece yarısı itibariyle tüm sınır kapılarında uygulanmaya başladı.

SON 72 SAATTE ALINMIŞ NEGATİF PCR TEST İBRAZ EDİLMELİ

Hava yolu ile gelen yolculardan karşı istasyonda bilet ve bagaj işlemleri sırasında test sonuçlarını ibraz etmeleri istendi. Son 72 saatte alınmış bir test sonucu olmayan yolcular, uçuşlara kabul edilmedi.

THY'NİN AÇIKLAMASI

Öte yandan konuya ilişkin Türk Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye'deki regülasyon gereği yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı veya Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda; uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerin yerel tarih ve saatleri ile 30 Aralık 2020 saat 00:00 itibarıyla, uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Transit yolcularımızın; PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını da ayrıca dikkate almaları gerekmektedir. Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'deÇin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Vuhan'da çarpıcı koronavirüs araştırması

Vuhan'da çarpıcı koronavirüs araştırması

Mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

Mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı

Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Kaçmak istediler, otomobille tarlaya savrulunca yakalandılar

Kaçmak istediler, otomobille tarlaya savrulunca yakalandılar

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili iddialara cevap

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili iddialara cevap

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

Bursa'da 2 katlı metruk binada korkutan yangın

Bursa'da 2 katlı metruk binada korkutan yangın

Kocaeli'de korkunç olay! Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi

Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.