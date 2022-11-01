Yurtta hava durumu

Yağışların Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar: Genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: z bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20

