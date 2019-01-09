Yurtta kış

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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 975 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, taşımalı eğitim verilen 4 mahalledeki okullar tatil edildi

GAZİANTEP (AA) - Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 975 yerleşim birimine ulaşım sağlanamazken, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise taşımalı eğitim verilen 4 mahalledeki okullar bugün tatil edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 64, Pütürge'de 63, Hekimhan'da 58, Darende'de 55, Arguvan'da 45, Arapgir'de 41, Doğanşehir'de 25, Kuluncak'ta 22, Kale'de 19, Doğanyol'da 13, Yeşilyurt ve Battalgazi'de 8, Yazıhan ilçesinde ise 4 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 425 mahallenin toplam 5 bin 422 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 ilçede 200 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, ilin kuzey ilçelerinde dün merkez ilçelerde ise geceden etkili olmaya kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin, Göksun, Andırın, Çağlayancerit, Pazarcık, Türkoğlu ile merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki yaklaşık 200 mahallenin yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma açık tutulurken, mahallelerdeki yolların açılması için büyükşehir ve ilçe belediyelerinin mücadelesi sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışında kent merkezinde olumsuzluk yaşanmaması için gece boyu çalışarak vatandaşların ulaşımının aksamaması için görev yaptı.

- Adıyaman

Adıyaman'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 350 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Sincik ve Tut ilçelerinde, 140 köy ile 210 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla aralıksız çalıştığını bildirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçe genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

İki gündür kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Özdemir, ekiplerin koordineli bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığını belirtti.

Mimar Sinan ve Yenikent Mahallesi ile kırsal bölgelerdeki kar temizle çalışmalarını inceleyen Özdemir, kar yağışıyla birlikte ekiplerin hemen sahaya inerek, çalışmalara başladığını dile getirdi.

Amaçlarının vatandaşların kazasız bir şekilde ulaşımlarını sağlamak olduğunu aktaran Özdemir, "Bizler ekiplerimizle birlikte bu sıkıntıyı gidermek adına aralıksız bir şekilde çalışıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda ilçe genelinde yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla birlikte herhangi bir kapalı yolumuz yok." dedi.

- Gaziantep'in İslahiye ilçesi

İslahiye ilçesine bağlı, Yeniceli, İdilli, Hasanlök ve Koçcağız mahallelerinde kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulması ve yollardaki buzlanma nedeniyle Kaymakamlıkça taşımalı sistemle eğitim ve öğretime gelemeyen 4 mahalledeki 150 öğrenci için bugün eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

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