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Yüz binlerce çifti yakından ilgilendiriyor! Nafaka alacakları zamanaşımı ile ilgili emsal karar!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2020 16:46 | Son Güncelleme

Sık sık gündeme gelen nafaka alacakları konusunda Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nden emsal karar çıktı. Çok sayıda vatandaşın merak ettiği nafaka alacakları zamanaşımına uğrar mı sorusu yanıt buldu. İşte nafaka alacağı zamanaşımı ile ilgili detaylar…

Yüz binlerce çifti yakından ilgilendiriyor! Nafaka alacakları zamanaşımı ile ilgili emsal karar!

Türkiye’deki yüz binlerce boşanmış çifti ilgilendiren nafaka alacakları zamanaşımı konusunda emsal karar Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nden çıktı. Nafaka alacaklarının zaman geçtiğinde borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden takip gününden geriye gidildiğinde 10 seneden önce işlemiş nafaka alacaklarının zamanaşımına uğradığına yüksek mahkeme tarafından hükmedildi. Nafaka davası ve nafaka alacakları kararı ile beraber 10 seneyi geçmiş nafaka alacakları tahsil edilemiyor. İşte nafaka davası zamanaşımı ile ilgili detaylar...

Nafaka alacakları zamanaşımına uğrar mı?

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nden çıkan emsal karara göre boşanmadan sonra nafaka davası zamanaşımı konusu ile ilgili bir gelişme yaşandı. İcra Hukuk Mahkemesi, şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşanmış olan kadına nafaka ödenmesine hükmetti. Nafaka alacağı ile ilgili ödemeyi tahsil edemeyen kadın, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gitti. Kadın, eski kocasının nafaka borcunu ödememesi gerekçesiyle icra takibi başlattı. Bu noktada nafaka ödememe cezası zamanaşımı ile alakalı önemli bir karar çıktı.

İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuş olan nafaka borçlusu koca da nafaka alacağı zamanaşımı süresi dolmasını, takibin müşterek çocuğa velayeten açılmasının gerekli olmasını ve nafakanın düzenli şekilde ödenmesinden dolayı borcun olmadığını belirterek takip ile ilgili iptal talebinde bulundu. Mahkeme de nafaka alacağı zamanaşımı gerekçesi ile takibin iptal edilmesine karar verdi. Ardından nafaka alacaklısı olan kadın kararı temyiz etti ve devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararına göre 10 yıllık zamanaşımına uğrayan nafaka alacaklarının tahsil edilemeyeceğine vurgu yapıldı. Karar doğrultusunda mahkeme kararına bağlanmış olan borcun zaman aşımı süresinin 10 yıl olduğu belirtildi. Nafakaya ilişkin ilamların borcun ya da hakkın varlığının belirtildiği ilamlardan farklı olduğu, nafaka alacağı zaman içinde borçlu zimmetinde tahakkuk edeceği için takipten geriye doğru 10 sene önce işlemiş nafaka alacağının zaman aşımına uğradığının kabul edilmesi gerekeceği belirlendi. Dolayısıyla nafaka alacağı zamanaşımına uğrar mı sorusuna yanıt olabilecek emsal karar çıktı.

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