Yüz binlerce çifti yakından ilgilendiriyor! Nafaka alacakları zamanaşımı ile ilgili emsal karar!

Türkiye’deki yüz binlerce boşanmış çifti ilgilendiren nafaka alacakları zamanaşımı konusunda emsal karar Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nden çıktı. Nafaka alacaklarının zaman geçtiğinde borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden takip gününden geriye gidildiğinde 10 seneden önce işlemiş nafaka alacaklarının zamanaşımına uğradığına yüksek mahkeme tarafından hükmedildi. Nafaka davası ve nafaka alacakları kararı ile beraber 10 seneyi geçmiş nafaka alacakları tahsil edilemiyor. İşte nafaka davası zamanaşımı ile ilgili detaylar...

Nafaka alacakları zamanaşımına uğrar mı?

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nden çıkan emsal karara göre boşanmadan sonra nafaka davası zamanaşımı konusu ile ilgili bir gelişme yaşandı. İcra Hukuk Mahkemesi, şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşanmış olan kadına nafaka ödenmesine hükmetti. Nafaka alacağı ile ilgili ödemeyi tahsil edemeyen kadın, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gitti. Kadın, eski kocasının nafaka borcunu ödememesi gerekçesiyle icra takibi başlattı. Bu noktada nafaka ödememe cezası zamanaşımı ile alakalı önemli bir karar çıktı.