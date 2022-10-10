Yüz binlerce kişi gastronomi şöleni yaşadı! Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen ve bu sene teması 'Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak' olarak belirlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali üç gün boyunca sürdü.
Adana Valiliği festivalle ilgili rakamları açıkladı. 193 dönümlük alanda düzenlenen festivale 667 bin 400 kişinin katıldığı belirtildi. Üç gün boyunca devam eden festivalde 261 bin 500 kilogram et ile 196 bin 800 litre şalgam tüketildiği kaydedildi.
Türkiye'nin en büyük lezzet festivali olma özelliği taşıyan etkinliğin gelecek yıllarda da devam edeceği aktarıldı. (AA-İHA)
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