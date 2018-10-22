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Yüz gerdirme: Sorular ve cevapları

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YÜZ HABERLERİ  | 22.10.2018 11:21 | Son Güncelleme

Yaşımız ilerledikçe cildimiz elastikiyetini kaybediyor. Yüzün altındaki dokular gevşiyor ve sarkmaya başlıyor. Bu ve diğer faktörlerden dolayı, yüzünüz, hissettiğinizden daha yaşlı görünmenize neden olabiliyor.Yüz gerdirme ameliyatıyla, daha genç bir görünüm sağlamak için, yanaklardaki, çene kenarındaki ve boyundaki yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırıyoruz.

Yüz gerdirme: Sorular ve cevapları

Bu operasyonu düşünenlere yardımcı olmak için hazırladığımız 7 soruyu ve yanıtlarınızı bu yazımızda bulabilirsiniz

1.Yüz gerdirme işlemi için kimler iyi bir adaydır?

Yüz gerdirme operasyonu için kesin bir yaş veya profil yok. Yüz gerdirme operasyonu, kişinin ihtiyaçlarına özel olarak şekillendirilir. Yine de yaş, yüz şekli ve cilt özellikleri gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca yüz germe operasyonu geçirecek kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olması önemlidir.

2.Birkaç kilo vermek istersem, yüz gerdirme operasyonumu ertelemeli miyim?

Hastanın, herhangi bir ameliyattan önce en iyi sağlık şartlarına ve en iyi beden ölçülerine sahip olması, ideal olan durumdur. Hastalar operasyon öncesinde ve sonrasında belirli bir süre sigara içmemeliler. Yalnızca birkaç kilo vermeniz gerekiyorsa, bu durum operasyon sonuçlarınızda pek bir fark yaratmaz. Ancak fazla miktarda kilo vermeyi planlıyorsanız, kendinizi sağlıklı ve uygun bir kiloda hissedene kadar beklemenizi tavsiye ediyoruz. En güvenli ve en etkili seçenek için deneyimli bir estetik cerrahla görüşmelisiniz. Polikliniğimizde ücretsiz bir konsültasyon için randevu alabilirsiniz.

3.Operasyon sonrası görünümümdeki fark, nasıl olacak?

Hastalarımız, yüz germe prosedürü sonrasında, “yenilenmiş” göründüklerini söylüyorlar. İyi bir yüz germe operasyonu, hastaları “farklı bir kişi” gibi ya da “ameliyat edilmiş” gibi göstermez. Hastalar operasyondan sonra kendilerinin daha genç bir hali gibi görünürler. Sonuçlar, herhangi bir işlem yapılmamış gibi doğal durur.

4.Bir yüz gerdirme operasyonu, ne kadar sürer?

Süre, prosedürün kapsamına bağlı olarak değişir. Bazı hastalar için mini yüz gerdirme operasyonları, 2 saatin altında tamamlanabilir. Standart uygulamalar genellikle 3 ila 4 saat arasında sürüyor. Göz kapağı veya kaş cerrahisiyle kombinlendiğinde ise, süre 6 saati bulabilir.

5.İyileşme ne zaman tamamlanır?

Her hastanın iyileşme süresi farklıdır. Genel olarak, fark edilir şişlik 10 ila 14 gün içinde iner. Hastalarımızın çoğu 2 hafta içinde işe dönüyorlar. Özel durumlarınızı göz önünde bulundurarak, en iyi operasyon zamanını seçtiğinizden emin olmak istiyorsanız, iyileşmiş olmayı istediğiniz günden 1 ay öncesinde bu uygulamayı yaptırmalısınız.

6.Riskleri nelerdir?

Yüz gerdirme ameliyatları, iyi eğitimli ve deneyimli estetik cerrahlar tarafından yapıldığında güvenlidir. Herhangi bir ameliyat gibi, yüz gerdirme prosedürleri de bazı riskler taşır. Enfeksiyon oluşması mümkündür ancak nadiren görülür. Ayrıca hasta sigara içmiyorsa, iyileşme süreci genellikle sorunsuz geçer.

7.Operasyonun etkileri, ne kadar süre boyunca kalır?

Yüz gerdirme işleminin sonuçları kalıcıdır. Hastalar, gelecek yıllar boyunca gençleşmiş görünümlerinin tadını çıkarabilirler. Elbette yüz, ameliyattan sonra da doğal olarak yaşlanmaya devam eder. Ancak operasyon geçirmemiş olmaya kıyasla daha genç görünmeye devam edersiniz. Hastalar sonuçları en iyi şekilde muhafaza etmek için, sağlıklı bir cilt bakım düzenine sahip olmalı ve her gün geniş spektrumlu bir güneş koruyucusu kullanmalıdır.
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